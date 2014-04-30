تذاكر مجانية للبيع!!

بعض المناسبات الترفيهية تثبت لنا أننا نتعامل مع الفعاليات والمسابقات والمباريات بعدائية كبيرة حينما لا نتحصل على ما نريد.

رغبتك في الحصول على تذكرة مجانية لحضور مواجهة هامة أو نهائية ليس من المفروض أن يسبقها ممارسات سلبية تبدأ في القفز على الطاولات، وتنتهي ربما بالصراخ على الموظف فور استلامها مع ترديد: “غصب عنك يا ….”.

مكاتب البريد في المنطقة الغربية على مدى اليومين الماضيين كانت مسرحاً لقائمة كبيرة من الممارسات السلبية التي تناقلتها الكثير من وسائل الإعلام بحجة البحث عن تذكرة لحضور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الأهلي والشباب مساء الغد الخميس.

مقتنع تماماً ولا زلت أكررها في أكثر من مناسبة أن التذاكر المجانية لا وجود لها بشكل محترف في أي مكان في العالم، وربما إن من أكبر سلبياتها المظاهر التي تقترن بتوزيعها غالباً أو ربما دائماً خصوصاً أن أسعار التذاكر لدينا تُصنّف على أنها من الأقل عالمياً، فمثلاً قيمة أقل تذكرة في نهائي كأس إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد الأخير قبل أسبوعين تقريباً كان (180 يورو) أي ما يزيد على 900 ريال، ورغم ذلك لم يوجد مقعد شاغر في استاد “الماستيا” في مدينة فالنسيا الذي يتسع ل55 ألف مشجع، في حين قيمة التذكرة في جميع ملاعبنا لا تقل عن 20 ريالا.

أتقبل فكرة أن النهائي غداً سيتزامن مع حفل افتتاح ملعب الملك عبدالله الجديد، ولأهمية المواجهة من جهتين تقرر فتح أبوابها للجماهير مجاناً لكن الطريقة التي تم اعتمادها لتوزيع التذاكر المجانية حفل بجملة أخطاء شوّهت الصورة الجميلة التي كنا نأمل مرافقتها لكل ما له علاقة بافتتاح “الجوهرة المُشعة“.

أتمنى مستقبلاً أن تتجاهل الأندية وخصوصاً الجماهيرية منها فكرة التذاكر المجانية تحت أي ظرف كان، فقيمة العشرين ريالا التي يبخل بها المشجع على ناديه لا يستحقها لأنه ينتظرها هبة، وكذلك مبالغ العشرة آلاف تذكرة التي تزيد أو تنقص ويتبرع بها عضو شرف النادي قيمتها تكفي لتسجيل أكثر من 5 لاعبين ناشئين موهوبين بإمكانهم خدمة فرق النادي لسنوات طويلة.

بقي القول إنه من المضحك أن يتداول الجمهور البارحة صورة تذكرة مجانية في موقع شهير للتسويق الإلكتروني معروضة للبيع، في تأكيد على أننا ضحية تنظيمات لا تخلو أحياناً من العشوائية حتى في مناسباتنا الكبرى أو التاريخية وخصوصاً المجانية منها.

*نقلاً عن عكاظ اليوم السعودية