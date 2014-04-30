داسيلفا .. على خطى ديمتري أم آرثر جورج؟

لا يعرف للغالبية العظمى من المدربين العائدين لتدريب فرقهم السابقة أي نجاح في السعودية، رغم عودة 7 مديرين فنيين لفرق دربوها سابقاً، بخلاف الأورغوياني خورخي داسيلفا، الذي اتفقت معه إدارة النصر لتدريب فريقها بعد 5 مواسم من تجربته الأولى مع الفريق الأصفر.

ويبقى ديمتري دافيدوفيتش، المدرب الذي قاد الاتحاد في 4 مناسبات خلال 15 عاماً، والروماني ايلي بلاتشي ذو التجارب الثلاث مع الهلال، والفرنسي جان فيرنانديز، هم الوحيدون الذين حققوا بطولات مع فرقهم بعد العودة لمقاعد البدلاء من جديد، حيث حقق الأول مع الاتحاد 4 بطولات في موسم 1999، بعد أن غادره لموسم عقب الثلاثية الشهيرة، وفي تجربته الثانية مطلع الألفية الثانية لم يحقق شيئا،ً وعلى إثر ذلك قدم استقالته من تدريب الفريق الأصفر، ولكنه عاد في موسم 2006 ليمنح الاتحاد بطولة كأس دوري خادم الحرمين الشريفين، وفي أواخر موسم 2011 تولى ديمتري تدريب الاتحاد، لكنه خرج بلا بطولات حتى تمت إقالته بنهاية العام.

وأعاد الهلاليون بلاتشي بعد 3 أعوام من تجربته الأولى معهم، لكنه لم يستمر طويلاً، محققاً لقب البطولة العربية على حساب غريمه النصر في موسم 2000، وكذلك كان مصير جان فيرنانديز، المدرب الفرنسي الذي حصد بطولة الدوري المحلي في موسم 1994، وفي تجربته الثانية لم يتسمر طويلا وعاد إلى بلاده قبل أن يتولى تدريب الفريق في بطولة كأس الكؤوس الآسيوية التي حقق لقبها مطلع العام 1998.

وفي المقابل، اختار الرياض مدربه البرازيلي زوماريو ليدربه في عام 1999، بعد 5 أعوام من نيل بطولة كأس ولي العهد بقيادة ذات المدرب، إلا أنه لم يحقق النجاح المطلوب وتمت إقالته.

ولم يستمر مشوار آرثر جورج مع النصر في تجربته الثانية مع الفريق سوى مباراتين، بعد الهزيمة من الصاعد الفيصلي برباعية في موسم 2007، على الرغم من عجزه عن تحقيق أي بطولة مع النادي في موسم 2001 وحلوله وصيفاً بـ4 بطولات.



ودرب الصربي نيبوشا نادي الأهلي في مناسبتين، حقق في الأولى بطولتي كأس ولي العهد وكأس الأمير فيصل بن فهد أمام غريمه التقليدي الاتحاد، وعندما رحل وعاد بعد موسم لم يستطع تغيير وضع الفريق لينتهي بالمركز الثامن.

ومنح كندينو الهلاليين بطولتي كأس الاتحاد السعودي وكأس الملك أواخر الثمانينات، لكن عودته بعد 18 عاماً لم تكن مشابهة لتجربته الأولى، عندما خلف مواطنه مارسيلو باكيتا في موسم 2006، ولم يحقق مع الأزرق أي بطولة، وهي ذات النتيجة التي خلصت لها تجربتا البرازيلي لويس كامبوس مع الاتحاد في عامي 1995 و1998.