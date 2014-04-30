رونالدو يحطم رقم ميسي .. ويقترب من راوول

حطم مهاجم ريال مدريد الاسباني كريستيانو رونالدو الرقم القياسي في عدد الاهداف المسجلة في موسم واحد في مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم عندما سجل هدفين لفريقه في مرمى بايرن ميونيخ الالماني (4-صفر) اليوم الثلاثاء على ملعب "اليانز ارينا" في ميونيخ في اياب الدور نصف النهائي.



وسجل رونالدو الهدفين الثالث والرابع رافعا رصيده الى 16 هدفا هذا الموسم بفارق هدفين امام شريكيه السابقين مهاجم برشلونة الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي (2011-2012) ومهاجم ميلان الايطالي جوزيه التافيني (1962-1963).



ورفع رونالدو رصيده الى (66) هدفا وبات ثالث افضل مسجل في تاريخ المسابقة خلف مهاجم النادي الملكي وقائده السابق راوول غونزاليز (71) وميسي (67).

