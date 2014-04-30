ريال مدريد يذّل بايرن ..ويصل لنهائي "الأبطال"

مزق ريال مدريد دفاعات مضيفه بايرن ميونيخ بعرض رائع في الشوط الأول ليهزم حامل اللقب برباعية دون رد في عقر داره ويبلغ الدور النهائي لدوري ابطال اوروبا لكرة القدم لاول مرة منذ 12 عاما





وسجل سيرجيو راموس هدفين بالرأس ليمنح ريال التقدم 2-0 بعد عشرين دقيقة واضاف كريستيانو رونالدو الهدفين الثالث والرابع في مباراة اياب الدور قبل النهائي.





وسجل رونالدو الهدف الثالث من هجمة مرتدة رائعة قبل نهاية الشوط الاول والذي كان الهدف 15 له في المسابقة وهو رقم قياسي في موسم واحد واضاف الهدف الرابع في الدقيقة 90.





ولم يقدم بايرن الفائز بثلاثية تاريخية الموسم الماضي العرض المنتظر ليخسر 5-0 في مجموع المباراتين.



