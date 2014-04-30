محللو "في المرمى" يختارون تشكيلة دوري 2014

في التشكيلة المثالية لبرنامج "في المرمى" هذا الموسم ظهر 150 لاعباً في 26 جولة، لعب خلالها 182 مباراة، شهدت اكتساحاً تاماً للاعبين المحليين، بتفوق واضح للاعبي النصر، أبطال الدوري.

مركز حارس المرمى ذهب إلى حارس الرائد أحمد الكسار، المنافسةُ على المقعد انحصرت بينه وبين عبدالله العنزي حارسِ النصر، فاز الاول بعد ان تربع على كرسي الحراسة لـ6 أسابيع وبفارقِ أسبوعٍ عن منافسه، إحصائياتُ الكسار هذا الموسم تظهر صده الكرةَ 89 مرة واستقبلت شباكُه 33 هدفاً، 6 منها كانت ركلات جزائية.

وفاز حسين عبدالغني، لاعب النصر، بمقعدِ الظهيرِ الايسر، وظهر في التشكيلة المثالية 7 مرات ونافسَه على الخانة كل من الاهلاوي منصور الحربي والشبابي عبدالله الاسطا، ولعب قائد النصر 23 مباراة صنع خلالَها 7 أهداف، و81% من التحاماته كانت ناجحة اجمالي تمريراتِه بلغ 1103 تمريرات.

وفي قلب الدفاع تشارك عمر هوساوي، لاعب النصر، وديفيد أوتشي لاعب التعاون، الأول حصل على الأفضلية بـ10 جولات، فيما كان الثاني ضمن القائمة لـ5 مرات.

وحضر ياسر الشهراني بمركز الظهير الأيمن لـ9 مرات، بفارق 4 مرات عن حسن معاذ وخالد الغامدي، حيث مرر 1331 كرة و86% منها صحيحة.

وفي خط الوسط انتزع ثياغو نيفيز خانة صانع اللعب الأيسر بفارق أسبوع عن يحيى الشهري، دقة تسديداته بلغت 51%، سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 53 فرصة، وفي محور الارتكاز احتل إبراهيم غالب الخانة 11 مرة، ولعب 2036 دقيقة، وشاركه زميله شايع شراحيلي، الذي ظهر 9 مرات متفوقاً على محمد كنو وعادل هرماش، وفي خانة لاعب الوسط الأيمن جاء البرازيلي رافينيا لاعب الشباب بسبب تسجيله 6 أهداف وصناعته لـ5 أخرى.

وفي الهجوم جاء ناصر الشمراني ومحمد السهلاوي في خانتي قلبيّ الهجوم، الأول حضر بالقائمة المميزة 8 مرات وسجل 21 هدفاً، والثاني حضر بـ8 جولات ايضاً وسجل 11 هدفاً.

وانتزع دانيال كارينيو مقعد مدرب الموسم، بعد حصوله على جائزة الأفضلية 5 أسابيع، بفارق أسبوع عن خوان ماكيدا وسامي الجابر.