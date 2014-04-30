مورينيو يؤكد مشاركة تيري أمام اتليتكو

قال البرتغالي جوزيه مورينيو إن جون تيري قائد تشيلسي الذي أصيب في الكاحل في مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لدوري ابطال اوروبا الاسبوع الماضي ضد اتليتيكو مدريد اصبح لائقا لخوض مباراة الاياب يوم الاربعاء.





وخرج تيري من الملعب بعد اصابته بالتواء في الكاحل في الشوط الثاني من مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي في مدريد وقال مورينيو حينها إنه من المرجح ان يغيب حتى نهاية الموسم.





لكن تيري الذي غاب عن انتصار يوم الاحد الماضي في الدوري الانجليزي الممتاز على ليفربول 2-0 شارك في التدريبات يوم الثلاثاء وبدا لائقا.





وقال مورينيو في المؤتمرا الصحفي عشية مباراة الاياب "انه جاهز وسيبدأ اللقاء."





كما أصبح إيدن هازارد الذي خرج مصابا بعد 17 دقيقة من مباراة اياب دور الثمانية امام باريس سان جيرمان جاهزا ليمنح مورينيو خيارات اكبر في التشكيلة.





ولم يستعد الحارس بيتر شيك الذي أصيب بخلع في الكتف الأسبوع الماضي كامل لياقته رغم مشاركته في التدريبات.



