نادي الشباب: ليس من حق أحد منع البلطان من "المنصة"

انتقدت إدارة الشباب البيان الصادر من لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم الذي فسرت فيه العقوبة التي أقرت سلفا بحق رئيس النادي خالد البلطان، وقالت الإدارة الشبابية في بيان نُشر على لسان المستشار القانوني للنادي إن: "تفسير القرارات يتم إصداره عادة بالقرار نفسه أو قرار إلحاقي ولم تجر العادة بإصدار بيان إعلامي لا يليق بلجنة قضائية مستقلة مسجلة بذلك سابقة خطيرة ومخالفة للعرف القانوني، كما أن تفسير المواد التي تم ذكرها في البيان تفسير معوج وغير صحيح ولا يتوافق مع المواد القانونية الواضحة باللائحة".

ومضى المستشار القانوني للإدارة الشبابية في إيضاحه للاعتراض الشبابي بالقول: "تم خلط كثير من المواد ببعضها البعض من أجل توقيع أقصى العقوبة على رئيس نادي الشباب دون النظر للتكييف القانوني الصحيح أو مدى ملاءمة هذا التفسير للمواد ذات الصلة"، مضيفا "إن عقوبة (الإيقاف) الواردة بالقرار له تعريف لا يحتمل التفسير أو التشخيص وهو ما ذكر بالمادة 31/2 من التعريفات. الإيقاف: المنع من المشاركة أو مرافقة فريق النادي في مباراة أو أكثر والمنع من التواجد في غرفة الملابس أو مقاعد الاحتياط وهذا يدل على أن المشرع قد ذكر أمرين لا ثالث لهما، وهو التواجد في غرفة الملابس ومقاعد الاحتياط ولو كان المشرع يرغب في زيادة عقوبة الإيقاف إلى المنع أو الحرمان أو صعود المنصة فإنه سيذكرها بالنص دون أي تأويل أو تفسير.

وهذا يدل على اكتفاء المشرع بهاتين العقوبتين فقط دون غيرهما. أما ما ذكر عن المشاركة أو المرافقة فهي بكل تأكيد تخص اللاعبين والمدربين ولا تخص الرؤساء فهم لا يشاركون ولا يرافقون إطلاقاً كما ذكر البيان الإعلامي للجنة".

وأكد البيان في حيثياته وجود "خلط بين عقوبة الإيقاف وعقوبة الحرمان في عدة مواضيع بالبيان المذكور وهذا مخالف وتلاعب بمواد اللائحة"، مضيفا "من الواجب أن تنأى لجنة الانضباط عن الدخول في الشخصنة وتجعل نفسها طرفا في القضية ولكن من الواضح أنها أصبحت طرفا رئيساً في ذلك وسيجعلنا والجميع في شك في دوافع هذا التوجه، ومضى البيان في التأكيد على أن رئيس نادي الشباب تقدم باستئناف القرار الذي سبق وصدر بحقه، والذي يقضي بإيقافه عاما كاملا وتغريمه 300 ألف ريال سعودي، وقال: "ننتظر قرار لجنة الاستئناف وأنه لن يكون ملزماً حالياً بالتنفيذ إلا ما احتوته اللائحة دون النظر لأي اعتبار بما ورد بالبيان المذكور".

وأشار البيان في خاتمته إلى أن "رئيس نادي الشباب لا يمكن أن يتخلى عن شرف السلام على خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ونؤكد أن مرجعه الوحيد الرئاسة العامة لرعاية الشباب بصفته رئيساً لأحد الأندية الكبرى والمؤثرة بالمملكة وأن تواجد النادي بهذا العرس الكبير والتشريف الملكي الكريم لهو وسام الشرف الذي يفتخر به كل شبابي وكل رياضي على أرض هذا الوطن".

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم أصدرت بيانا أمس فسرت فيه قرارها بإيقاف رئيس الشباب، وأكدت فيه أنه ليس من حقه الصعود إلى منصة المباراة، وذلك لأنه لا يمثل الإدارة الشبابية، الأمر الذي استدعى الأخيرة لإصدار هذا البيان.

