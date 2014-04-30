"الانضباط" تقبل احتجاج الاتحاد شكلاً وترفضه مضموناً

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي بكرة القدم، قبول احتجاج نادي الاتحاد ضد مشاركة البرازيلي روي نيتو، لاعب الأهلي، ورفضه موضوعاً، وذلك وفقاً لماذكرته مصادر مطلعه لـ"العربية.نت" على أن تعلن اللجنة ذلك رسمياً بعد قليل.

وثبتت اللجنة مشاركة الأهلي بنهائي كاس الملك غداً أمام الشباب، فيما قررت مصادرة رسوم الاحتجاج التي دفعتها ادارة نادي الاتحاد.

وبحسب المصادر فإن القرار اتخذ بناء على إفادات رسمية من لجنة الاحتراف التي أكدت أن عملية التسجيل تمت بشكل صحيح وفق أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتعاقد الأهلي مع البرازيلي روي نيتو، بديلاً لإبن جلدته ايريك دي اوليفيرا الذي تعرض لقطع بالرباط الصليبي.

