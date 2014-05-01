أتليتكو مدريد يقهر تشيلسي ويصل لنهائي "الأبطال"

تأهل أتلتيكو مدريد الإسباني إلى المباراة النهائية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إثر فوزه على مضيفه تشلسي الإنجليزي 3-1 اليوم الاربعاء في اياب ربع النهائي.

وسجل أدريان لوبيز الفاريز (44) ودييغو كوستا من ركلة جزاء (60) والتركي اردا توران (72) اهداف اتلتيكو مدريد، والاسباني فرناندو توريس (36) هدف تشلسي، بعد ما تعادل الفريقان سلباً في مدريد الأسبوع الماضي.

ويلتقي أتلتيكو مع جاره ريال في نهائي مدريدي مئة بالمئة في 24 مايو في العاصمة البرتغالية لشبونة. وكان ريال مدريد جرد بايرن ميونيخ الالماني من اللقب بفوزه عليه 5-0 بمجموع المباراتين.