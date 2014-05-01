الاردايس يعتبر نتائج ويست هام "ظالمة"

يعتقد سام الاردايس مدرب وست هام يونايتد المنافس في دوري انجلترا الممتاز لكرة القدم ان النتائج الضعيفة التي يحققها فريقه لا تعكس نوعية الاداء الذي يقدمه على ارض الملعب وقال انه يحظى بدعم ملاك النادي رغم الانتقادات المتزايدة من جانب المشجعين.





وخسر وست هام الذي يحتل المركز 14 بين فرق دوري انجلترا الممتاز العشرين اخر اربع مباريات في الدوري المحلي وسيلتقي في ملعبه وامام جماهيره مع توتنهام هوتسبير يوم السبت المقبل.





وواجه الاردايس غضب جماهيره وتعرض لصيحات الاستهجان بعد خسارة فريقه 1-0 السبت الماضي امام وست بروميتش البيون.





وقال الاردايس للصحفيين اليوم الخميس "الكل يحدثني عن الاسلوب الذي ينبغي علينا اللعب به وعن الاداء الذي نحتاج الى تقديمه لكن الاداء الذي قدمناه خلال المباريات الاربع الاخيرة كان جيدا جدا."





واضاف المدرب قوله "وبسبب عدم فوزنا في هذه المباريات فان الكل يرى ان الاداء كان ضعيفا. انا اعرف ما يتعين علينا القيام به واعرف ان العبرة بالنتائج واننا لا نحقق نتائج وبدون النتائج نتعرض للانتقادات ونحن نقبل بذلك."





ويدخل توتنهام السادس في الترتيب اللقاء امام جاره وست وهام بعد ان خسر امامه مرتين خلال الموسم الحالي ويثق الاردايس في قدرة

فريقه على تحقيق الفوز الثالث على فريق المدرب تيم شيروود.





وقال الاردايس "علينا العمل لضمان استغلال قوتنا املا في اختراق دفاعاتهم والاستفادة من الفرص التي تسنح لنا."





ويقود الاردايس لطاقم الفني لوست هام منذ 2011 وقاد الفريق الى العودة للدوري الممتاز في اول موسم معه.

