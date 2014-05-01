بين الشباب والأهلي.. لا تأثير لـ"أبناء النادي"

لم يكن للاعبين الذين تدرّجوا في الفئات السنيّة بأندية الشباب والأهلي في المواسم الخمسة الأخيرة تأثير على نتائج مباريات الفريقين بقدر يساوي التأثير الذي يحدثه زملاؤهم القادمون من أندية أخرى.

وفي السنوات الأخيرة التي تعتبر من أكثر الفترات التي تشهد تنافساً شرساً بين الناديين على صعيد جماهيري وإعلامي، لم ينجح سوى 4 لاعبين من أبناء النادي التسجيل في 13 مباراة جرت بين الفريقين بين عامي 2010 و2014، حيث كان فيصل السلطان من الشباب ومعتز الموسى وعبدالرحيم جيزاوي أول من سجل أهدافاً من بين أبناء الناديين في مباراة كأس ولي العهد مطلع 2010.

وعاد السلطان للتسجيل مجدداً في ذلك العام، بمباراة الدور الثاني من دوري ذلك العام، وهي التي شهدت تسجيل ناصر الشمراني للشباب والبرازيلي مارسينيو للأهلي، فيما كان جيزاوي من سجل للأهلي في مباراة الدور الأول من موسم 2012-2013 التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفي ناصر الشمراني ومينيغازو للشباب، فيما سجل فيكتور سيموس للأهلي بجانب عبدالرحيم جيزاو.

وبنهاية الموسم الماضي، لعب الأهلي والشباب بالدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين سجل منصور الحربي هدفاً بمباراة الذهاب، ليكون اللاعب الرابع من إنتاج مدرستي كلا الفريقين الذي يسجل في مباراة تجمعهما، قبل يحرز مهند عسيري هدفين بالإياب ليخرج الأهلي من البطولة.

ولا يتجاوز عدد الأهداف التي سجلها "أبناء النادي" 25% من الأهداف المسجلة بمرمى كلا الفريقين بالمواسم الخمس الماضية، حيث تشير حصيلة الأهداف في المباريات الـ13 الى تسجيل 27 هدفاً، 6 منها فقط أتت عن طريق اللاعبين الأربعة.