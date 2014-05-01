ماجات يعترف بأنه خائف من هبوط فولهام

قال الألماني فيلكس ماجات، مدرب فولهام، اليوم الخميس، إنه لا يخشى فقد منصبه حتى ولو أنهى فريقه موسمه المضطرب بالهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل فولهام المركز الـ19 بين 20 فريقا، وقد يحتاج للفوز بآخر مباراتين له ضد ستوك سيتي وكريستال بالاس غريمه في لندن لتكون أمامه فرصة لضمان عدم انتهاء عضويته من 13 موسما في دوري الأضواء.

وقد يحتاج فولهام على الأقل لانتصار واحد من إحدى هاتين المباراتين ليمنح نفسه أي بارقة أمل للبقاء بعدما فرط في نقطتين ثمينتين الأسبوع الماضي بتعادله 2-2 مع هال سيتي.

وكان فولهام في طريقه لتحقيق انتصار مهم بعدما تقدم 2-0 قبل 15 دقيقة من النهاية، قبل أن يسجل هال هدفين ليصعب من مهمة فولهام في البقاء في الممتاز، ويترك المدرب ماجات يواجه خطر الهبوط لأول مرة في مسيرته.

وقال مدرب بايرن ميونيخ وفولفسبورغ وشالكه السابق للصحافيين: "لم يسبق لي أبدا الهبوط. أخشى قليلا هذا الوضع، ولا أريد أن أعرف شعور أي مدرب واجهه".

وتابع "أنا قلق بطبعي. بدون قلق لن تصل إلى الجاهزية بنسبة 100%، لكني لا أشعر بأي خوف بشأن مستقبلي. سوف أبقى هنا. أنا هنا لبناء فريق جديد".

وأصبح ماجات ثالث مدرب يتولى مسؤولية فولهام هذا الموسم في فبراير الماضي.

وقال ماجات الذي يتأخر فريقه بنقطة عن سندرلاند صاحب المركز الـ17 :"أعتقد أن انتصارين سيكفيان".

وأضاف "أحتاج إلى ثلاث نقاط لتكون لنا فرصة في البقاء. أعرف أن ستوك يلعب بقوة على أرضه، لكننا نثق في قدراتنا". وتابع: "اللاعبون يرغبون في التأكيد على أننا ما زلنا على قيد الحياة، وانه يمكننا الاستمرار في الدوري الممتاز".