نهائي الجوهرة





سيدي، سترى بعينيك اليوم، ستين ألف رياضي وأكثر، يمثلون رياضيي المملكة، يبايعونك على السمع والطاعة

من أجمل اللحظات التي لا تنسى لدى الرياضيين، أن تكون المباراة النهائية برعاية الوالد الغالي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أطال الله في عمره وألبسه لباس الصحة والعافية، يوماً سيحفظه التاريخ في سجلاته.. وسيدونه في أول صفحاته.. متباهين ومفتخرين بجوهرة شاع نورها.. وتجلت بأحلى حلتها.. وتقلدت بأجمل الأوسمة.. وسميت بأغلى الأسماء.. أخذت من ألقابهِ نصيباً.. ملك الإنسانية والدي ووالد الجميع عبدالله بن عبدالعزيز.

ليلة للتاريخ.. يقص فيها شريط الإبداع.. بأنامل أبناء وطني الشرفاء.. وبعقول دبرتها حسن الأفكار.. اتحدت أياديهم فأظهرت لنا مفخرة آسيا على وجه الإطلاق.. كيف وهو الذي أمر ببنائها من تلمس مطالبهم.. سيدي، سترى بعينيك اليوم ستين ألف رياضي وأكثر، يمثلون رياضيي المملكة يبايعونك على السمع والطاعة.

حدث هام في تاريخ الرياضة السعودية، برعايته وافتتاحه للملعب، الذي تشرف بأن يحمل اسمه الغالي، في عروس البحر الأحمر، لا يهم في هذه المناسبة من سيظفر بالكأس، بل الأهم لدى الفريقين اللذين سيلعبان المباراة النهائية الأوفر حظاً من بين كل فرق الوطن، كونهما سيشاركان بالسلام على مولاي خادم الحرمين الشريفين، وافتتاح الملعب لأول مرة، فهو الذي لم ينس الاهتمام بالرياضيين ودعمهم في كل المناسبات، وفي كل المحافل المحلية والدولية.

فجوهرة جدة، هدية ثمينة جداً من الأب لأبنائه الرياضيين، وهي بمثابة المكرمة التي تبين مدى حرص ولي الأمر على شباب الوطن، لهذا فإن تحقيق الكأس تحصيل حاصل بعد المكتسبات الكبرى التي سيحظى بها الشباب والأهلي نيابة عن رياضيي المملكة.

مشوار الأهلي الطرف الأول على اعتبار أن المباراة على أرضه وبين جمهوره، لم يكن بالصعب فقد تغلب على الأنصار والعروبة والطائي في مباريات رُشح بقدرته على التفوق عليهم، حتى وصل إلى الدور نصف النهائي، وتقابل مع جاره نادي الاتحاد، الذي لم يكن الخصم السهل، لكن الأهلي استطاع أن يتفوق في مباراتين الذهاب والإياب، واستحق شرفا في نهائي الملك.

أما الشباب الطرف الثاني، فقد واجهه فرق أكثر قوة، فقد استهل مبارياته بالكوكب الذي قدم مباراة مقبولة، وبعدها استطاع أن يتغلب على بطل الدوري النصر، وعلى وصيف الدوري الهلال وبعدها قابل الاتفاق الجريح.

في نهائي كأس الملك، لن تكون المباراة عادية، فالكل متلهف بأن يكون اللاعب الأساسي لهذه المباراة، فالحدث ليس بالسهل والمتابعة لن تكون على المستوى المحلي أو العربي فقط، بل ستكون متابعة من قبل جميع رياضيي العالم، وبحضور أعلى سلطة رياضية رئيس الاتحاد الدولي بلاتر، وشخصيات سياسية ورياضية بارزة، فكل الدعوات والأمنيات أن يعكس النهائي مدى تطور وقوة الدوري السعودي، فالكل رابح في هذا الحدث، لكن ننتظر من الفريقين ما يليق به.

*نقلا عن اليوم السعودية