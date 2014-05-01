نواف بن فيصل يعلن عن مصالحة عيد والبلطان

أعلن الأمير نواف بن فيصل، الرئيس العام لرعاية الشباب، عن دخول خالد البلطان، رئيس نادي الشباب الى المنصة اليوم، والسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز راعي المباراة النهائية لكأس الملك. بعد المصالحة بين رئيس الشباب وأحمد عيد، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ووضع الأمير نواف بن فيصل، صورة لمصالحة البلطان وعيد اليوم في جدة، وكتب التالي: "سعدت الليلة باجتماع الأخوين العزيزين أحمد عيد وخالد البلطان لدي وسرني ما وجدت منهما من روح تعاون وتسامح وبذلك انتهى أي اختلاف بينهما"، وتابع في تغريدة أخرى: "الأهم أن الجميع سيتشرف بلقاء القائد الوالد سيدي خادم الحرمين الشريفين أيده الله، والله يوفق الجميع".

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي قد أوقفت خالد البلطان عن مرافقة فريقه، وأشارت في بيانا نُشِر الثلاثاء بأن رئيس الشباب لن يحق له دخول المنصة أو تمثيل فريقه، وهو الأمر الذي ردت عليه إدارة الشباب ببيان آخر مساء أمس.

