‏‫"نصف موزة" يا "مسلمين"

(١)

حين صاح نفر من الإنس في ملعب "سرقسطة" الإسباني، مقلدين صوت القرود، ازدراء بـ"صمويل إيتو"، الذي كان يرتدي حينها قميص برشلونة، طأطأ اللاعب الكاميروني رأسه، وسمح للحزن أن يقضم قطعة من قلبه، وقرر أن يغادر الملعب، احتجاجاً على الإهانة العنصرية التي كانت رائحتها "الخبيثة" تملأ المكان، إلا أن الهولندي فرانك ريكارد، مدرب الفريق الكتالوني، اعترض طريقه، وقال له: "عد، أنت لست قرداً، إن سمحت لهم بهزيمتك هذه المرة فلن تفوز عليهم أبداً، سيستمرون في وصفك بالقرد، ولن تستطيع الهروب منهم دائماً. عد يا إيتو، إذا خرجت من الملعب الآن بسبب حركتهم القذرة، فكر في أنك ربما لن تستطيع العودة له مرة أخرى. عد يا إيتو، عد إلى الملعب، واهزمهم".

(٢)

تردد إيتو، لكنه عاد إلى المباراة، بعد أن طلب الحكم فيكتور إيسكويناس توجيه نداء عبر إذاعة الملعب الداخلية للجماهير بوقف هذه البذاءة، وإلا فإنه سيضطر إلى إلغاء المباراة، فسكت المشجعون "السيئون" إذعاناً للتهديد. عاد إيتو وفاز عليهم، لكن الدقائق القصيرة التي سمح لهم بهزيمته فيها، حين قرر مغادرة ملعب المباراة، كانت كافية جداً، ليمارسوا ضده الوقاحة العنصرية نفسها، مرة تلو أختها، عرفوا جيداً أنها تستفزه، وتفقده تركيزه، ولهذا رجموه في واحدة من محاولاتهم البشعة بحبوب "الفول السوداني"، وكأنه قرد صغير داخل قفص في حديقة حيوانات، انزعج إيتو من هذا كله، وقال للصحافة: "صحيح أنني أسود، لكن قلبي أبيض، ولست قرداً".. والنتيجة هي أنهم لم يتوقفوا عن إيذائه كلما كانت الفرصة متاحة للنيل منه "عنصرياً".

(٣)

الإيطالي ماريو بالوتيلي، يشبه صمويل إيتو في عدم قدرته على مواجهة المدرجات حين تهتف بأعلى صوتها: "يا قرد"، أو حين تقلد "زفاح" القرود، أو عندما تلوّح بدمى "الموز" الصفراء، البلاستيكية، الكبيرة، إذ هدد مرة بمغادرة الملعب، وهمّ في أخرى بمغادرته فعلاً، وبكى في الثالثة، كانت عنصرية المدرجات تؤذيه، وتربكه، وتفسد مزاجه، وتصيب قدميه بالشلل، وتنفث عاصفة من الضجر في رأسه، حتى إنه قال مرة على ملأ: "إذا رجمني أحد بالموز سأقتله، مستعد لقضاء باقي حياتي في السجن، لكنني لن أسمح له بإهانتي، أنا إنسان، لست قرداً". تفعل "العنصرية" كل هذا به، لأنه استسلم لوضاعة العنصريين، وسمح لهم بهزيمته.

(٤)

قبل أيام، رمى مشجع موبوء بالعنصرية، واحتقار العروق التي لا تجري فيها دماء - يظن جاهلاً - أنها لا تشبه دماءه، مدافع برشلونة الإسباني داني ألفيس بنصف موزة "حقيقية"، أكل نصفها ورجم اللاعب البرازيلي الذي يتأهب لتنفيذ "ركلة ركنية" بالنصف المتبقي منها، لكن الظهير الأيمن لم يغضب، ولم يحزن، ولم يرتبك، ولم يفكر في مغادرة الملعب، إنما التقط الموزة، قشرها، وأكلها، ثم سدد الكرة. هذه الحركة الذكية، السريعة، المرحة، والمفاجئة، جعلت من المشجع العنصري، أحقر رجل في العالم، وحولته هو ونصف "موزته" إلى أضحوكة وصندوق لاستقبال التعليقات الهازئة، والصور الساخرة، ومنعته من دخول ملعب فياريال "دائماً"، وكانت سبباً في إيقاف عضويته.

(٥)

"العنصرية" تحتاج إلى من يهزمها .. كل الذين يهربون منها تتلذذ بملاحقتهم، لأنها تفوز عليهم بسهولة، وحين تفوز العنصرية فإن كل قيمة جميلة تهدم، وكل خلق عظيم يُخدش، ويصبح أكل لحوم الناس إحياء وجبة "إبليس" المفضلة.

(٦)

وحده داني ألفيس هزمها "بنصف موزة".. التهمها، بكل "الميكروبات" التي كانت تسكنها. لا بأس أن يمرض، وأن يتضور من فرط الألم، وأن يضطر إلى الدواء، المهم أن تموت هي، وأن يشهد ملايين البشر على أنها أضعف من أن نهرب منها، وأتفه من أن نتخيلها أكبر من "حبة خردل".

(٧)

يقول والد اللاعب البرازيلي: "عندما رأيته يأكل الموزة تأكدت أنه لم ينس ما علمته إياه، لقد صفع التعصب والعنصرية معاً. صحيح أنني خفت عليه منها، لكن ما أبهجني أن العنصرية خافت منه".

(٨)

اصفعوا العنصريين.. كما فعل داني ألفيس، اصفعوهم، احتاج هو إلى نصف موزة ليفعل ذلك، أما نحن فنحتاج إلى أن نكون "مسلمين".‬

*نقلاً عن الرياضي السعودية