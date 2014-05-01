7000 طن من الحديد تصنع "الجوهرة"

بات حلم رياضيي السعودية حقيقة بعد أعوام من الانتظار، وأصبح المتابعون على بُعد دقائق معدودة من افتتاح أحدث الملاعب السعودية والأول في الألفية الحالية، عقب ساعات عمل طوال أشرفت عليها شركة أرامكو وبتنفيذ شركة المهيدب.

وفي فيديو توضيحي نشره الحساب الرسمي للملعب على موقع "يوتيوب" الشهير، كشف المهندسون المنفذون للاستاد أن التحفة الرياضية الجديدة لم تخرج للعلن إلا بعد استخدام 7000 طن من الحديد، و79 ألف متر من الكابلات، و61 ألف متر من الأنابيب والأجهزة والمعدات الميكانيكية، التي بدورها كونت 62.4 ألف مقعد للجماهير.

وبحسب متعب القحطاني، عضو العلاقات الإعلامية بشركة أرامكو، الذي تحدث لنشرة الرابعة بقناة "العربية"، فإن مساحة الملعب تبلغ 3 ملايين متر مربع، تحتوي على 3 ملاعب كرة قدم بنفس مساحة الملعب الرئيس.

وقال القحطاني: "هناك 6 ملاعب لكرة التنس، ومكتب لرعاية الشباب، وعشرات من نقاط بيع المواد الغذائية في جميع جنبات الملعب"، وتابع: "ما يميز الملعب الجديد وجود مسجد ضخم يستوعب ألف مصلٍّ، وشاشتي عرض في الملعب، وأنه دون مضمار ما يجعل الجمهور قريباً من الملعب".

وأوضح المسؤول الإعلامي خلال حديثه الفارق بين الألوان المختلفة التي تحتويها كل تذكرة، وشرح أن "كل لون على جانب البطاقة يوضح المنطقة التي يتبع لها موقف السيارة، وبعد ذلك يمرر الحاضر بطاقته على البوابة الإلكترونية للدخول الى الملعب، الذي يحتوي 3 مستويات".