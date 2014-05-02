البلطان: تشريف خادم الحرمين هو الفوز الحقيقي

أكد رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، أن الفوز الحقيقي هو تشريف خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مبيناً أنه عمل على تحضير الفريق بطريقته الخاصة، وتحمل الضغوط لإبعاد اللاعبين عنها، وزيادة تركيزهم لخطف اللقب.

وكشف خالد البلطان في رده على حضوره للمباراة رغم قرار الإيقاف الصادر بحقه، أن لوائح لجنة الانضباط تم تعديلها لكي يحضر المباراة الختامية بصفته رئيساً لناديه، على حد وصفه. وقال "نعمل حالياً على استئناف القرار الصادر، وأثق تماماً أن البراهين التي نملكها ستنصفنا من قبل لجنة الاستئناف".

فيما أبدى رئيس نادي الشباب, سعادته بحصد لقب كأس الملك، "آخر الألقاب المحلية هذا الموسم", ونيل الشرف بحصد فريقه أولى البطولات المحلية الرسمية التي يحتضنها ملعب "الجوهرة"، فضلاً عن تسجيله عدداً من الأولويات خلال المباراة النهائية، وأشاد المعمر بالروح القتالية العالية لدى اللاعبين أمام الأهلي، وتسجيل ثلاثة أهداف مستحقة.