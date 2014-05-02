الرمثا بفكر جديد

قد يكون الكثير من عشاق الأداء الهجومي لكرة الرمثا وأنا منهم .. يشعر بحالة من القلق على المردود الذي يقدمه نجوم الرمثا في الأونة الأخيرة خصوصاً فيما يتعلق بالمردود الهجومي.

اعتدنا على الرمثا خلال سنوات طويلة الزخم الهجومي، ويتفق عشاق اللعبة على أن الرمثا يمثل الكرة الأكثر امتاعاً وتشويقاً على حد سواء .. لكن الحظ يخرج لسانه في كثير من الآحيان ليحرم الفريق من لقب مستحق!.

عندما تسلم المدرب القدير عماد خانكان، مؤخراً، المهمة يبدو أنه راجع بشكل جيد شريط ذكريات الفريق الذي توج بلقب الدوري قبل نحو 35 عاماً مرتين، وعرف أن مشكلة الفريق تكمن في الانفتاح الهجومي المبالغ!.

عمد خانكان الذي تولى المهمة في وقت غاية بالحساسية، حيث مراحل حسم بطولتي الموسم، الدوري والكأس، الى طبع بصمته التكتيكية، وبشجاعة لم يؤجلها الى الموسم المقبل، فالانضباط التكتيكي بات نهجاً يميز أداء لاعبي الرمثا، وبدا تصميمه واضحاً رغم النزعة الهجومية الجارفة التي ورثها نجوم -اليوم- من الجيل الذهبي-!.

ما لفت انتباهي خلال اللقاءات الأخيرة للرمثا، ان الفريق حقق ما يريد فهو تأهل الى الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأردن بانضباط تكتيكي فاق التوقعات .. التزام بالواجبات الدفاعية وتواجد مؤثر في منطقة وسط الميدان واستغلال مثالي للمساحات في الهجمات المضادة.

وفق ما سبق، فإن الرمثا وبفكره الجديد يؤشر الى ان القادم سيعرف نجاحات على مستوى الأرقام تفوق ما سجله الفريق من اعجاب وتقدير على مستوى توالي الهجمات وزخمها .. فالعبرة دوماً في الخواتيم، وهذا ما يسعى خانكان الى ترسيخه.





*نقلاً عن الرأي الأردنية