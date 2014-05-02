الزاكي مدرباً لمنتخب المغرب

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم، عن تعيين بادو الزاكي مدرباً للمنتخب الأول للبلاد بعد 9 أعوام من تركه الإدارة الفنية لمنتخب بلاده.

وقال فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي في مؤتمر صحافي، إن بادو، الحارس الدولي السابق، سيعود لتدريب الفريق في عقد لمدة أربع سنوات.

وسيضم أيضاً مصطفى حجي المهاجم السابق للمغرب، وزميله سعيد شيبا كمدربين مساعدين للزاكي.

وهذه هي التجربة الثانية للزاكي مع منتخب بلاده، عقب تدريبه أسود الأطلس بين عامي 2002-2005، وحصل معهم على المركز الثاني ببطولة الأمم الإفريقية 2004 خلف تونس.