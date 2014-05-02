النصر يتعاقد مع راؤول كانيدا لموسمين

أنهى النصر تعاقده مع الإسباني راؤول كانيدا، مدرب الاتحاد السابق، ليكون مديراً فنياً لبطل الدوري السعودي لمدة موسمين ابتداء من يونيو القادم.

وبحسب مصادر "العربية.نت"، فإن المدرب الإسباني سيستلم 900 ألف دولار للموسم الواحد.

ومنذ إقالته من تدريب الاتحاد قبل عام، لم يدرب كانيدا أي فريق، وبقي في مدينة بونتيفيدرا الإسبانية مع عائلته، رغم تلقيه عدداً من العروض التدريبية في السعودية وخارجها.

ودرب الإسباني الشاب، دورادوس المكسيكي، وذلك في بداية مشواره التدريبي عام 2006، قبل أن ينتقل لتدريب ريال سوسيداد كمدرب للفريق الأول تحت إشراف خوان مانويل ليلو الذي يعتبر الأب الروحي لبيب غوارديولا، مدرب بايرن ميونخ الألماني.

وانتقل لتدريب فريق الميريا الإسباني لعامين، قبل انتقاله إلى الاتحاد الذي أوصله لنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2012، لكنه أقيل بعد ذلك بأشهر.