بنفيكا وإشبيلية يتأهلان لنهائي الدوري الأوروبي

تأهل فريقا بنفيكا البرتغالي وإشبيلية الإسباني إلى نهائي كأس الأندية الأوروبية لكرة القدم بعد تجاوزهما يوفنتوس الإيطالي وبلنسية الإسباني على الترتيب في الدور قبل النهائي، اليوم الخميس.

وتعادل بنفيكا الذي أنعش آماله في الفوز بأول لقب أوروبي في 52 عاما في مباراة الإياب مع يوفنتوس سلبيا في مدينة تورينو الإيطالية، ليصعد إلى النهائي للعام الثاني على التوالي بعد الفوز في مجموع المباراتين 2-1.

وفي المباراة الثانية للدور قبل النهائي، أحرز ستيفان مبيا هدفا لإشبيلية في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليصعد فريقه إلى النهائي رغم الخسارة 3-1 أمام بلنسية، ولكنه استفاد من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بعدما كان قد حقق الفوز 2-0 في مباراة الذهاب.

وسيعود أبناء المدرب جورج جيسوس إلى تورينو في 14 مايو لمواجهة إشبيلية في النهائي بعدما أغلق دفاعاته أمام متصدر الدوري الإيطالي رغم أنه أكمل آخر 23 دقيقة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اينزو بيريز لحصوله على الإنذار الثاني بسبب خطأ لا داعي له ضد ارتورو فيدال.

ويأمل بنفيكا في الفوز بأول لقب أوروبي له منذ حصوله على كأس أوروبا في 1962، وخسر من وقتها الفريق في سبعة نهائيات أوروبية، من بينها نهائي كاس الأندية الأوروبية الموسم الماضي أمام تشلسي الإنجليزي.

ورغم فوز إشبيلية 2-0 في مباراة الذهاب على ملعبه مني مرماه بثلاثة أهداف إيابا عن طريق سفيان فيغولي في الدقيقة 14 والحارس بيتو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 26 وجيريمي ماتيو في الدقيقة 69، ليتقدم بلنسية 3-2 في مجموع المباراتين قبل أن يسجل مبيا هدف الصعود للنهائي في الأنفاس الأخيرة حينما تلقى كرة لعبها فيدريكو فازيو برأسه ليحولها اللاعب الكاميروني برأسه أيضا داخل المرمى ليخطف إشبيلية بطاقة التأهل إلى النهائي.