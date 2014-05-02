جماهير الريال تطالب: أشركه يا كارلو

طالب مشجعو ريال مدريد من مدربهم الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، إشراك الحارس إيكر كاسياس، فيما تبقى من مباريات الدوري الإسباني، كي يكون جاهزاً ليلة الـ24 مايو، عندما يلاقي الملكي نظيره أتليتكو مدريد ضمن نهائي كأس دوري أبطال أوروبا.

ومازال أنشيلوتي، الذي منح الريال فرصة لعب النهائي الأوروبي الأول له منذ 12 موسماً، متمسكاً بمنح دييغو لوبيز فرصة اللعب بمنافسات الدوري المحلي، على أن يتكفل قائد المنتخب الإسباني بحماية المرمى الأبيض في بطولتي الكأس ودوري الأبطال الأوروبي.

وقبل 3 أسابيع من خوض الريال المباراة الأوروبية الأهم بالعقد الأخير، وضعت صحيفة "آس" على موقعها الإلكتروني تصويتاً حول تفضيل جماهير النادي العاصمي لأحد الحارسين، الأمر الذي كشفته نتائج بنسبة 80% يطالبون أن يكون كاسياس موجوداً خلال ما تبقى من الموسم ضد فالنسيا وبلد الوليد وسلتا فيغو وإسبانيول.

وطالب خورخي فالدانو، نجم الريال السابق، أن يشارك كاسياس في المباريات الباقية. وقال: "عدم إشراك إيكر سيشكل مشكلة كبيرة، وإشراكه أمر ضروري، لأنه تعرض للتوقف قبلاً بداعي الإصابة".