غوارديولا بعد "الخماسية": لن أغير طريقتي

أشاد بيب غوارديولا مدرب بايرن ميونيخ بطل دوري ألمانيا لكرة القدم اليوم الجمعة بالأداء "الجيد جدا" لفريقه خلال الموسم الحالي رغم هزيمته المدوية بخماسية في لقائي الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، مؤكداً أنه لن يدخل أي تغييرات على أسلوب أداء فريقه.

وقال غوارديولا للصحافيين قبل مباراة الفريق البافاري في الدوري الألماني أمام هامبورغ غدا السبت "يدهشني أداؤنا الجيد جدا هذا الموسم."

وأضاف المدرب الإسباني قوله "كشفنا عن الكثير من الجوانب الطيبة وأنا راض بما قدمه الفريق. فقد حققنا تميزا بهذه المنظومة وهؤلاء اللاعبين."

وأكد غوارديولا أنه لن يعدل أسلوب لعب الفريق بعد الفشل في مواجهة ريال مدريد وقال إن سبب تقدم ريال بثلاثة أهداف في الشوط الأول من لقاء العودة الذي خسره فريقه 4-0 هو أن بايرن لم يحكم السيطرة والاستحواذ على الكرة.

وقال غوارديولا "لدي أفكاري ولابد لي من إقناع لاعبي فريقي.. بعد الهزيمة زاد إصراري على التمسك بفلسفتي."

ولا يزال بوسع بايرن الذي حسم لقب الدوري الألماني قبل سبع جولات من نهاية الموسم في مارس إضافة لقب جديد إلى خزائنه هذا الموسم عندما يواجه غريمه بروسيا دورتموند في نهائي كأس ألمانيا في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وكان غوارديولا انضم إلى النادي البافاري في بداية الموسم الحالي بعد استراحة لمدة عام في أعقاب مسيرة هائلة مع برشلونة الإسباني.