خادم الحرمين يتوج الشباب بكأس الملك

توج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فريق الشباب بلقب كأس الملك للأبطال للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على الأهلي بثلاثية نظيفة في النهائي الذي تزامن مع افتتاح معلب "الجوهرة" بجدة.

ونجح الشباب في الاحتفاظ بالكأس بعد تحقيقه اللقب مرتين في عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ كانت أمام الاتحاد، وهي الكأس الثانية التي يحتفظ بها "الليث" بعد كأس الدوري التي حققها في أعوام ١٩٩١ و١٩٩٢ و١٩٩٣ قبل تغيير نظام المسابقة.

وحقق الشباب أولويات الملعب الجديد، إذ إنه أول فريق يحصل على بطولة في ملعب "الجوهرة"، وأول لاعب يسجل هدفاً هو لاعبه البرازيلي فيرناندو مينيغازو، وأيضاً أول لاعب سعودي يسجل هدفاً على الملعب هو مهاجمه مهند عسيري، وحجز الشباب مقعده في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بينما سيخوض الأهلي الملحق الآسيوي في حال اعتمد الاتحاد الآسيوي ثلاثة مقاعد ونصف للأندية السعودية.

بدأ الشوط الأول بضغط أهلاوي على مرمى الشباب، وحاول كثيراً الوصول لمرمى الحارس الشبابي وليد عبدالله الذي تصدى لتسديدة ليال عند الدقيقة الخامسة، وفي ظل هجوم الأهلاويين ارتد الشباب بكرة عكسية لتصل لبدر السليطين الذي لعب مرة عرضية للمهاجم مهند عسيري الذي تعرض لإعاقة من لاعب الأهلي عبدالله المطيري لم يتردد حكم المباراة المجري فيكتور كاساي في احتساب ركلة جزاء عند الدقيقة التاسعة، ليتقدم لها البرازيلي مينيغازو ويسجل هدفاً تاريخياً في افتتاح ملعب "الجوهرة"، هذا الهدف أربك الأهلاويين كثيراً لينجح الشباب في فرض سيطرته على المباراة، بينما ترجم الأهلي ارتباكه عندما ارتكب حارس الأهلي عبدالله المعيوف خطأً فادحاً عند الدقيقة ٢٠ بعدما مرر كرة لمهاجم الشباب مهند عسيري الذي استثمر هدية الحارس، ووضع الكرة في الشباك كهدف ثان. حاول الأهلاويون تنظيم صفوفهم وبدأوا بالبحث عن هدف تقليص الفارق الذي كاد يحدث عندما سدد متوسط ميدانه البرازيلي موسورو كرة ذكية تصدى لها الحارس الشبابي وليد عبدالله بصعوبة، لينجح الفريق العاصمي في الخروج فائزاً بهدفين نظيفين في الشوط الأول.

في الشوط الثاني، زج البرتغالي فيتور بيريرا، مدرب الأهلي باللاعب مصطفى بصاص بديلاً لعبدالله المطيري، رغبة منه في تنشيط خط الوسط، وكاد الأهلي يسجل هدف تقليص الفارق، إلا أن مهاجمه البرتغالي لم يحسن استغلال تمريرة صالح الشهري، لينجح دفاع الشباب في إبعادها، وعلى الرغم من الهجوم الأهلاوي فإن دفاعه تواصلت أخطاؤه بعد تسبب ثنائي خط الظهر أسامه هوساوي ومحمد أمان في إهداء الشباب هدفه الثالث حينما فشلا في إبعاد كرة لتصل للمهاجم مهند عسيري الذي وضع الكرة من فوق الحارس عبدالله المعيوف لتصطدم بالعارضة وتعود للقائد أحمد عطيف الذي أعادها لمهند عسيري الذي سددها في المرمى الخالي.

بعد الهف الثالث، اندفع الأهلاويون نحو مرمى الشباب، وحاولوا تسجيل هدف، آملاً في العودة إلى المباراة، إلا أن العشوائية كانت سمة مهاجميه الذين عاب عليهم التسرع بعكس لاعبي الشباب الذين ظهروا أكثر هدوءاً، ووضح اعتمادهم على الهجمات المرتدة للاستفادة من اندفاع خصمهم، ودفع مدرب الأهلي بيريرا بصانع الألعاب البرازيلي روي نيتو بديلا للاعب المحور وليد باخشوين.

وتواصلت سيطرة الأهلي بدون فاعلية بعد فشل لاعبيه في اختراق دفاع الشباب القوي، لتنتهي المباراة بفوز الشباب بثلاثية نظيفة، وشهدت المباراة قبل نهايتها بدقيقة طرد مدافع الأهلي عقيل بلغيث إثر مخاشنته للبرازيلي مينيغازو لاعب الشباب، ليصبح أول لاعب يحصل على بطاقة حمراء في ملعب "الجوهرة".