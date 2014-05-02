سولسكاير: كارديف يحتاج إلى معجزة للبقاء

يقول اولي جونار سولسكاير مدرب كارديف سيتي الذي يصارع الهبوط ان فريقه يحتاج لمعجزة اكبر من احرازه هدف الفوز لمانشستر يونايتد في شباك بايرن ميونيخ في الدقيقة الاخيرة من نهائي دوري ابطال اوروبا في 1999 من اجل البقاء في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.





وقال المدرب النرويجي للصحفيين اليوم الجمعة "هذا مؤكد.. لكنه ممكن.. في هذه الليلة اثبتنا ان كل شيء ممكن في كرة القدم."





ويقبع النادي الويلزي الذي صعد لدوري الاضواء في الموسم الماضي في ذيل قائمة فرق الدوري الانجليزي العشرين قبل جولتين من نهاية الموسم وسيلتقي مع نيوكاسل يونايتد التاسع غدا السبت قبل ان يختتم الموسم بمواجهة في ملعبه مع تشيلسي اللندني الثاني في الترتيب والمنافس على اللقب.





وفاز كارديف 2-1 على نيوكاسل في ملعب الاخير في كأس انجلترا في يناير الماضي ويقول سولسكاير انه لا يزال يتمسك بالامل.





واضاف المدرب النرويجي قوله "لابد من منح انفسنا شيئا نلعب من اجله في المباراة الاخيرة من الموسم والفوز سيمنحنا فرصة امام مشجعينا في مواجهة تشيلسي."





وتراجع كارديف الى ذيل القائمة اثر هزيمته في الجولة الماضية 4-0 امام سندرلاند الذي تقدم الى المركز 17.



