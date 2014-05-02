كانيدا عن "نور": سأحدد مصيره لاحقاً

أكد راؤول كانيدا، مدرب النصر المعين حديثاً، أن مفاوضاته مع بطل دوري جميل للمحترفين لم تأخذ سوى أيام بسيطة، قبل أن يوافق على العودة من جديد إلى السعودية بعد أن تركها قبل عام كامل، عندما كان مدرباً لاتحاد جدة وقتها.

وقال كانيدا لـ"العربية.نت": "المفاوضات تمت بشكل سريع جداً، وهذا الأمر مصدر سعادة بالنسبة لي، فأنا أشعر بالحب والاحترام اللذين يكنهما السعوديون لي نظير تدريبي للاتحاد في فترة سابقة، والآن أعود مدرباً لفريق يملك تاريخاً مجيداً، وهو أحد أهم الأندية بالمنطقة".

وفي فترة غيابه عن كرة القدم السعودية، تغيرت أحوال النصر للأفضل، لكن كانيدا يعلم ذلك جيدا،ً وأورد: "النصر سيلعب في الموسم المقبل بالبطولة الآسيوية كبطل للدوري السعودي، وهو بجانب الأندية الأخرى ركيزة مهمة لكرة القدم السعودية في دوري أبطال آسيا، وأنا أؤكد أن أهدافنا وإدارة النصر تتوافق تماماً بالقتال بشدة على تحقيق الألقاب".

ولا يرى كانيدا حاجة كبيرة للتغيير في صفوف الفريق الذي جمع ثنائية الدوري والكأس المحليتين، ويقول: "أنا معجب جداً بقائمة اللاعبين، ولن أضيف عدداً كبيراً من اللاعبين، فهؤلاء لاعبون جلبوا الدوري والكأس، وعلينا احترامهم".

ويعترف المدرب الإسباني الشاب بأن تجربته مع الاتحاد ستفيده مع فريقه العاصمي. وأضاف: "أنا أتابع كرة القدم السعودية منذ غادرتها، وتجربة الاتحاد ستفيدني كثيراً بقيادة نادي النصر".

وعن بقاء محمد نور في صفوف الفريق، وهو اللاعب الذي كان على خلاف دائم معه إبان تواجدهما بالاتحاد أجاب بشكل مقتضب: "سأنتظر وسأرى.. سأدرس حال الفريق وأقرر من نحتاج وجوده لاحقاً".