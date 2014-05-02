مرحلة تحتاج «توافقَا»!

أي صانع ناجح للقرار داخل المؤسسة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستغني عن حالة من التوافق والانسجام، تكون متوافرة بين وحدات وأقسام ودوائر مؤسسته، ومن يمثلها على مستوى التنظيم والمشاركة في صناعة القرار، خاصة وأن الجانب نفسه يمثل ركيزة أساسية من ركائز النجاح، من الممكن أن يستغني بعدها قائد المؤسسة عن الكثير من الجوانب الأخرى والمقومات، وعندما أقول توافق وانسجام فأنا أقصد أن المجموعة التي تعمل في المؤسسة ترتبط بروابط متينة أكبر بكثير من تلك التي ترتبط بها بسبب عمل أو نطاق خدمة، ومن خلالها يكون كل فرد من أفراد المؤسسة حريصا على نجاح زميله الآخر وأمينا على مصلحته، لأنه وباجتماع مثل تلك الروابط ستجتمع الأهداف العامة لمصلحة المؤسسة ومخرجاتها!

ما دفعني للكتابه في هذا الجانب، ما أتمناه أن يكون حاضرا في الهيكلة الادارية والفنية الجديدة للاتحاد البحريني لكرة القدم التي تم الاعلان عنها مؤخرًا، لأنني أعتقد أن اتحاد الكرة ومهما بلغ من توفير للإمكانات والقدرات والتسهيلات، الا أنه يظل بحاجة ماسة للتوافق والانسجام بين أفراد مؤسسته، حتى يكون وعن طريقها أمام مجموعة جديدة من الخيارات، لا يمكن أن تتوافر حتى مع مؤسسات تملك من الامكانات المالية والمادية ما يمكن أن يكون متفوقا بمراحل عما تملكه المؤسسة البحرينية.!

وعندما أقول إنّ حالة التوافق يفترض أن تكون ركيزة أساسية لا يمكن تجاهل ايجابياتها ومزاياها، فيمكن أن أعود وأذكر أنها أحيانا يمكن أن تتفوق على التركيز بضمان وجود كفاءات وخبرات أخرى، ويكفي أن نقول إن وجود صاحب خبرة وقارئ دقيق للمواقف والأحداث وصانع أمين للقرار، من شأنه أن يحمي أي مؤسسة من وجود مجموعة كبيرة من الخبراء وصانعي القرار، من شأنها أن تتضارب في توجهاتها وتتعارض في أفكارها، وفي نهاية الموقف تكون المؤسسة هي من تدفع الضريبة لحالة من اللاتوافق لم يتم دراسة سلبياتها وآثارها لحظة التشكيل الأول والاختيار للأسماء التي يمكن أن تمثل المعنيين بالعمل وتبادل النقاش والحوار!

وطالما أن الاتحاد البحريني لكرة القدم قد مر خلال سنواته الأخيرة بمجموعة من المواقف والمشاهد والعبر، فآمل أن تكون كل تلك السيناريوهات، حاضرة الان، لضمان أجواء أكثر مثالية للعمل الناجح، وأن نتعرف بجهد وتركيز عالي على هويات وأسماء، تتقدمهم حالة من التوافق والانسجام، حتى وأن تم التضحية بسببهم بأسماء أخرى تملك من الامكانات والقدرات الكثير، وفي الوقت الذي تفتقد فيه الى حالة من الترابط مع الأسرة الحالية للمؤسسة الكروية.!