آمال ليفربول معلقة بـ"الغريم"

يضع أنصار ليفربول كل آمالهم على غريمهم التقليدي إيفرتون، عندما يلاقي الأخير ضيفه مانشستر سيتي، لحرمانه من الاقتراب من صدارة الدوري الإنجليزي التي يتربع عليها الفريق الأحمر قبل جولة من نهاية المسابقة بشكل رسمي.

وقال براندن روجرز، مدرب ليفربول: "قرأت بعض الأخبار عن أن ايفرتون لا يريد أن يجعل من ليفربول مرشحا للفوز باللقب، إلا أنه لم يخيب الظن في أنه فريق كبير قدم أداء جيدا هذا العام، وهو ينافس على مكان في دوري أبطال أوروبا".

وتبقى لليفربول مباراة وحيدة بالدوري، فيما سيلعب مانشستر سيتي مباراة مؤجلة يوم الأربعاء القادم، وفوزه فيها يعني صدارته لترتيب "بريمير ليغ" بفارق الأهداف عن ليفربول الساعي إلى لقبه الأول منذ 24 عاماً.

ويخوض كارديف سيتي وفولهام الباحثان عن شبح الهبوط، مباراتين صعبتين أمام نيوكاسل يونايتد وستوك سيتي، فيما يلعب أستون فيلا أمام هول سيتي، ومانشستر يونايتد أمام سندرلاند، وسوانزي سيتي أمام ساوثهامبتون، وويست هام يونايتد أمام توتنهام، على أن يلعب أرسنال وتشلسي أمام ويست بروميش ونورويتش سيتي يوم الأحد.