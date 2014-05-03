السويح لإذاعة تونسية: لن أستمر مع الشباب

كشف التونسي عمار السويح، مدرب نادي الشباب السعودي، خلال مقابلة مع إذاعة تونسية، أن ظروفه العائلية تحول دون استمراره مع الفريق الأبيض الذي حقق كأس الملك، يوم الخميس الماضي، في ختام المسابقات السعودية.

وأضاف السويح صاحب الـ56 عاماً، أن عليه البقاء مع عائلته وبجوار أبنائه، كما عبّر عن امتنانه وتقديره للشبابيين بعد توفيرهم له كافة إمكانيات النجاح. وقال: "فخور أنه أول مدرب تونسي وعربي ينال شرف الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين، واعتبر أن رعاية الملك للمباراة على صدر كل اللاعبين السعوديين"، فيما أكد أن تدريبه للمنتخب التونسي غير وارد على الإطلاق.

ويعتبر عمار السويح مدرب كرة قدم تونسي معروفا على الصعيد الكروي، وهو أحد مواليد شهر يونيو عام 1957، وبرز مع عدة أندية تونسية، على غرار حمام الأنف والملعب القابسي وأولمبيك الكاف، فيما عين مدربا للمنتخب التونسي الذي قاده لكأس العالم 2002، وتولى التونسي تدريب أندية سعودية مثل الرائد والحزم والقادسية والطائي والاتفاق.