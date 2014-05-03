الشلهوب: عقدي لا يهمني.. والآسيوية زرقاء

أكد محمد الشلهوب، صانع ألعاب فريق الهلال السعودي، أن عقده ينتهي الموسم الجاري، فيما لاتزال المفاوضات مستمرة مع الإدارة الزرقاء لتجديد العقد برغبة مشتركة بين الطرفين.

وقال الشلهوب لـ"العربية.نت": "لا أفكر حالياً في عقدي الاحترافي وتجديده مع النادي، ومازلت لاعباً هلالياً، وعقدي الحالي ساري المفعول، وعندما ينتهي سيكون لكل حادث حديث".

وتحدث ابن أكاديمية الهلال، أن تركيزه حالياً منصبّ على تأهل فريقه إلى دور الثمانية من بطولة آسيا، حيث يلاقي الهلال نظيره بنيدكيور الأوزبكي في دور الستة يوم الأربعاء المقبل.

ويشعر الشلهوب بقدرة فريقه على تحقيق اللقب القاري: "تركيزنا جميعاً كلاعبين منصب حول المباراة المقبلة في البطولة الآسيوية، وسنعمل جاهدين من أجل بلوغ دور الثمانية، ونحن قادرون على ذلك إن شاء الله".

ولفت صاحب الـ33 عاماً، النظر إلى تقديم الهلال هذا الموسم مستوى جيدا على الرغم من خسارته للبطولات المحلية، مؤكدا اقترابهم من تحقيق الألقاب المحلية، ولكنهم خسروها في نهاية المطاف. وأضاف: "في الموسم الجديد سنسعى جاهدين من أجل العودة إلى منصات التتويج من جديد".

ونوه صانع الألعاب بما قدمه الجمهور الهلالي في هذا الموسم من دعم للفريق، لاسيما مدرّج "التيفو": "التيفو ظاهرة رائعة لدى الجماهير الهلالية وكذلك بقية الجماهير، ويشكرون جميعا على ما يقدمونه من عمل رائع".