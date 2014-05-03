الفريدي: عبد الغني قائدي وخلافنا انتهى

نزع أحمد الفريدي، المنضم حديثا إلى فريق النصر السعودي، ورقة الخلافات السابقة بينه وبين حسين عبدالغني، قائد فريق النصر، التي حدثت بينهما في مواسم سابقة إبان لعب الفريدي بشعار الهلال. وقال أحمد لوسائل الإعلام المحلية اليوم: "اختلافي مع حسين كان في السابق بالملعب فقط، وقد يحصل ذلك بين الإخوان أثناء اللعب بوسائل الترفيه الإلكترونية، أحترم عبدالغني، وهو قائدي الموسم المقبل".

وأضاف الفريدي: "رغبة جماهير النصر في الفريدي تزيد من طموحي كثيرا، بجانب تحقيق النصر بطولتي الدوري والكأس، وسيكون لدي مدرب خاص خلال معسكر فريق النصر في فترة الصيف قبل الموسم الجديد".

وقبل انتهاء المؤتمر، تحدث اللاعب عن تجربته في نادي الاتحاد: "قدمت إلى الرياض بورقة المخالصة بعد الاتفاق مع إدارة الاتحاد، عدم نجاحي مع الفريق الأصفر يعود لأمور كثيرة اتحفظ على ذكرها الآن، وقد أوضحها للمتابعين مستقبلا".

من جانبه، أعلن الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي، أن مفاوضة صانع الألعاب أحمد الفريدي لم تأخذ سوى يوم واحد فقط عندما اتفق الطرفان فجر يوم السبت الذي شهد مساؤه التوقيع رسميا لمدة أربع سنوات بمدينة الرياض.

وقال فيصل بن تركي لوسائل الإعلام المحلية التي شهدت توقيع الطرفين بمنزل رئيس النصر: "الفريدي ضمن حساباتي منذ دخوله آخر ستة أشهر مع نادي الهلال، ولكن المفاوضات لم تتم آنذاك، وتجددت مع رغبته بترك نادي الاتحاد". وأضاف: "قبل الدخول في مفاوضات مع صاحب الـ25 عاماً، رغب كانيدا، مدرب النصر الجديد، بخدمات الفريدي، بل رحب به بشدة حسين عبدالغني قائد فريق النصر".

وكشف صاحب الثنائية هذا الموسم خبايا المفاوضات التي جرت بسرعة فائقة بينه وبين الفريدي: "انتهيت من المفاوضات مع الفريدي فجر يوم السبت، ووقعت معه عند غروب الشمس، أؤكد أن رحيل عبده عطيف وعدم الاتفاق مع محمد نور، زادنا إصرارا على ضم الفريدي، نحن نملك أفضل ثنائي خط وسط بالسعودية"، في إشارة إلى يحيى الشهري وزميله الجديد الفريدي.

وأوضح فيصل بن تركي أن كانيدا سيكون متواجدا في مدينة الرياض خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مشددا على أنهم في إدارة النادي لن يلتفتوا إلى الأشخاص المعارضين لقيادة المدرب الإسباني الفنية، بسبب معارضة أولئك خطوة التعاقد مع المدرب السابق كارينيو. وقال ابن تركي: "نحن نبني استراتيجية النادي من خبراء فنيين وليس من موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نسعى لخلق فريق مميز جداً، والتوفيق من الله، وقد لا نحقق البطولات على غرار برشلونة الإسباني ويونايتد الإنجليزي".