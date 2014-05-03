رسمياً.. الفريدي يوقع للنصر

وقع أحمد الفريدي، صانع ألعاب فريق اتحاد جدة، عقد انتقاله إلى صفوف النصر لمدة أربع سنوات رسميا، مساء السبت، مع الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر في منزله شمال العاصمة السعودية الرياض.

وانفردت "العربية.نت" بخبر انتقال الفريدي للنصر، وموعد وصوله والتوقيع في ساعة مبكرة فجر السبت، فيما تشير المصادر إلى استلام الفريدي ستة ملايين ريال سنوياً، ومرتب شهري 20 ألف ريال.

والتحق الفريدي بصفوف الاتحاد قبل عامين، قادما من الهلال في صفقة قياسية بلغت سبعة ملايين ريال عن كل عام من الأعوام الأربعة. ولم يكمل الفريدي عقده مع الاتحاد رغم بقاء عامين في علاقتهما التعاقدية، فيما أعلنت "العربية.نت" قبل أسبوع اقتراب مغادرته، وهو ما أعلنه اللاعب صراحة عقب مباراة الاتحاد والأهلي ضمن نصف نهائي كأس الملك.

وفي تفاصيل الصفقة، تنازل الفريدي عن كل مستحقاته لدى إدارة الاتحاد البالغة أكثر من سبعة ملايين ريال، فيما اتفق النصر والاتحاد على مليون ونصف آجلة يدفعها الأول للثاني مقابل ما تبقى من العقد.

وغادر صاحب الـ25 عاماً مدينة جدة برفقة شقيقه الأكبر خالد على الخطوط السعودية على متن الرحلة (1038) التي انطلقت تمام الرابعة مساء، فيما اعتقد الجميع أن سلطان البلوي، وكيل أعمال الفريدي، سيتواجد للتوقيع مع حامل بطولتي الدوري والكأس، بيد أن الشقيق خالد أكد لـ"العربية" إنهاء العلاقة بين أحمد والبلوي في وقت سابق.

ولد أحمد الفريدي في الـ29 من شهر يناير عام 1988، كانت بداياته الكروية مع ناشئي فريق الأنصار، وحين كان يلعب بمسقط رأسه في المدينة المنورة خطفه فريق الهلال عام 2004، ودافع عن الألوان الزرقاء في درجتي الشباب والأولمبي وصعد للفريق الأول، ومنه إلى المنتخب السعودي قبل أن يتعرض لإصابة موجعة غيبته عن الملاعب فترة طويلة.

وصول الفريدي وتوقيعه بالصور: