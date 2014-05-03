الفريدي يخلع قميص الاتحاد ويوقع للنصر 4 أعوام

اتفق نادي النصر مع نظيره الاتحاد على شراء الأول ما تبقى من عقد أحمد الفريدي لاعب الثاني.

وسيوقع الفريدي عقده الجديد مع النادي العاصمي مساء السبت، في الرياض لمدة أربعة أعوام بمقابل لم تفصح عنه المصادر بعد.

وكان الفريدي قد انتقل للاتحاد قادما من الهلال في صفقة قياسية بلغت 35 مليونا.

واستمر اللاعب أحمد الفريدي، في صفوف الاتحاد موسمين نجح فيهما في الفوز مع الفريق ببطولة كأس الملك الموسم الماضي قبل أن يعلن رغبته عبر "العربية.نت" في الرحيل عن نادي الاتحاد.

وبدأ الفريدي، في صفوف الأنصار في المدينة ثم ارتحل إلى الرياض للدفاع عن ألوان الهلال ومنه إلى الاتحاد قبل أن يعود إلى العاصمة مرة أخرى للدفاع عن ألوان النصر.

وتعد هذه أولى صفقات بطل الثنائية في الموسم الجديد، وهو الذي أعلن اليوم التعاقد مع المدرب الإسباني راؤول كانيدا، بديلا للأورغوياني كارينيو.