بيرلو يبقى مع يوفنتوس حتى 2016

مدد صانع ألعاب منتخب إيطاليا لكرة القدم، اندريا بيرلو، عقده مع ناديه يوفنتوس متصدر الدوري وحامل اللقب في الموسمين الماضيين عامين إضافيين حتى 2016.

وأوردت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت"، اليوم الجمعة، غداة خروج يوفنتوس من نصف نهائي الدوري الأوروبي على يد بنفيكا البرتغالي أن فريق "السيدة العجوز" مدد عقد بيرلو حتى يونيو 2016.

وانضم بيرلو إلى يوفنتوس عام 2011 قادما من ميلان دون مقابل بعد أن ساهم في إحرازه بطولة الدوري المحلي مرتين ودوري أبطال أوروبا مرتين أيضا 2003 و2007.

وقاد بيرلو يوفنتوس إلى إحراز بطولة إيطاليا مرتين أيضا في 3 سنوات، وهو على عتبة اللقب الثالث على التوالي، إضافة إلى لقب الكأس السوبر الإيطالية مرتين.

ويتصدر يوفنتوس الدوري حاليا برصيد 93 نقطة بفارق 8 نقاط أمام مطارده روما قبل 3 مراحل من نهاية البطولة، وسيتوج بطلا للمرة الثلاثين في تاريخه في حال خسارة فريق العاصمة أمام مضيفه كاتانيا الأحد، أو في حال فوزه على أتلانتا الاثنين.