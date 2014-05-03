ديفيد كاميرون: سأدعو العرب لشراء أستون فيلا

أبدى ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، استعداده لدعوة أصدقائه العرب لشراء ناديه المفضل أستون فيلا الذي يلعب بالدوري الإنجليزي الممتاز محتلاً المركز الـ14.

ونشرت صحيفة "الميرور" البريطانية حديث كاميرون خلال زيارته لمكتب البريد في برمنغهام فورت دنلوب، يوم السبت، فيما صرح كاميرون بأنه استغرق الوقت لتبادل الأفكار لعودة الفريق الملقب بالـ"فيلانس" إلى المسار الصحيح.

وقال كاميرون: "أستون فيلا حالته غريبة هذا الموسم، لقد ألحق الخسارة بفرق كبيرة، إلا أنه تلقى هزائم مخيبة من فرق القاع، أعتقد أن الحل لعودة الفريق إلى أمجاده يتمثل في الاستثمار، سأدعو أصدقائي العرب لشراء النادي وإنقاذه".

وتابع كاميرون حديثه الرياضي: "اصطحبت ابني لمشاهدة مباراة تشيلسي، والتي خسرنا فيها صفر- 8، إلا أننا لم نذهب معا عندما تخطينا الفريق نفسه بهدف نظيف". وأضاف الرئيس المنتخب في شهر مايو عام 2010: "ما يحتاجه النادي هو استثمار طويل الأجل بغض النظر عن جنسية المالك".

ويأمل صاحب الـ48 عاما، بقاء "الفيلانس" في الأضواء مع تجاوز الفريق السماوي محطتي مانشستر سيتي في الجولة المؤجلة رقم 29، قبل مواجهة توتنهام هوتسبير على ملعب وايت هارت لين في الجولة الأخيرة.