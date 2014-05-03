مارتينو: مستمتع بتدريب البارسا .. لكني "محبط"

قال تاتا مارتينو مدرب برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم اليوم الجمعة انه استمتع بأول موسم له في قيادة الفريق رغم انه جاء محبطا.





وتعرض برشلونة لهزة في المراحل الأخيرة من موسمه ويمتلك فرصة محدودة للاحتفاظ باللقب مع تراجعه بفارق أربع نقاط خلف اتليتيكو مدريد المتصدر قبل ثلاث جولات على نهاية الدوري.





وخرج برشلونة من دور الثمانية لدوري ابطال اوروبا أمام اتليتيكو كما خسر نهائي كأس الملك في مواجهة غريمه ريال مدريد رغم التوقعات الملقاة على عاتقه.





وقال مارتينو في مؤتمر صحفي قبل مباراة الفريق أمام ضيفه خيتافي: "انه عام سأتعلم منه لانني أقود فريقا بهذا المستوى ويلعب في مثل هذا الدوري وينافس في اوروبا."





وأضاف "تعلمت كيف أقود في ظل ظروف صعبة وان اتأقلم مع الانتقادات والاشادات الى جانب الكثير من الخبرات الأخرى. اعتقد اننا نتعلم في كل مكان نذهب اليه لكنك تتعلم هنا الكثير من الأشياء وبسرعة."





وتابع "خضنا موسما شهد الكثير من الضغط ولن أقول المشكلات. يحظى النادي بالكثير من الاهتمام وعادة ما يكون الموسم الأول صعبا. تحليل الوضع يتغير مع النتائج. انه عام شهد الكثير من أوجه التعلم في سجلي التدريبي."





ووقع المدرب الارجنتيني على عقد لمدة عامين قبل انطلاق الموسم الحالي الا انه شمل بندا يسمح للطرفين بفسخ التعاقد عقب نهاية العام الأول.





ويبدو من المستبعد ان يبقى مارتينو في منصبه عقب نهاية الموسم الحالي ويأتي لويس انريكي مدرب سيلتا فيجو الحالي على رأس قائمة المرشحين لخلافته.





وقال مارتينو "الفرصة كانت كبيرة حتى مباراة غرناطة وكان لدينا الكثير من الأمل. سنستمر الآن بنفس الرغبة

التي أظهرناها امام بلباو وفياريال."





واضاف "نأمل في مواصلة طريقنا بقدر الامكان ونبذل كل ما في وسعنا. هناك فرصة ولو حسابية (لاحراز اللقب) وحتى وان بدت غير كبيرة."





وتابع "يمتلك اللاعبون الدافع وهو أمر مهم في هذه الفترة من امجادهم. انهم يواصلون القتال حتى في ظل هذا الوضع السيء."

