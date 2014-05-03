مورينيو يبحث استعادة العاجي دروغبا

أشارت صحيفة "مترو" الإنكليزية إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق تشيلسي يرغب في استعادة الإيفواري ديديه دروغبا مهاجم غلطة سراي التركي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ولمدة عام واحد.

ودافع دروغبا البالغ من العمر 36 عاما ثماني سنوات في الفريق اللندني فاز خلالها بلقب الدوري الإنكليزي ثلاث مرات وأربعة كؤوس إضافة لدوري الأبطال عام 2012، فيما يكتسح النجم الإفريقي رغبة التدريب مستقبلاً.

وتبدو الرغبة متاحة لكلا الطرفين، ففي الموسم الجاري أعلن مورينيو لوسائل الإعلام عدم امتلاكه مهاجما مميزا يكفل له تسجيل 25 هدفا في مسابقة الدوري التي يفتقدها البلوز منذ عام 2010

ومن جهة أخرى، أبدى الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لفريق روما الإيطالي عن رغبته في التعاقد مع دروغبا لمساعدة فريقه الذي سينافس الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا.