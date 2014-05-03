مورينيو يهاجم هازارد: أنت لست مستعداً للتضحية

اتهم جوزيه مورينيو، لاعبه الصاعد ايدين هازارد بأنه غير مستعد للتضحية لأجل الفريق، وذلك في مؤتمر صحافي عقب يومين من خروج تشلسي أمام أتليتكو مدريد الإسباني بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو: "ايدين لاعب غير مستعد ذهنياً لمساندة زميله بالظهير الأيسر، ودائماً يتركه بمفرده". وتابع: "عندما يقول لاعب مثل ايدين هكذا، فهذا يعني أنه لا يفكر بالتضحية بشكل كامل من أجل فريقه وزملائه اللاعبين".

ويرى المدرب البرتغالي المثير للجدل أنه غير سعيد بسماع مثل هذه التصريحات من لاعبه ويقول: "أنا أتحدث إليه طوال الموسم وأحاول تحسين مستواه".

وكان هازارد قد وصف تشلسي بأنه غير معتاد على لعب كرة القدم، وقال عقب الخروج الأوروبي: "تشلسي ليس معتاداً على لعب كرة القدم، ويمتاز بلعب الهجمات المرتدة مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ، وهذا يتطلب مني القيام بالأمر كله بمفردي، وهو ليس أمراً سهلاً ".

ويلتقي تشلسي اليوم مع نورويتش سيتي الباحث عن البقاء، وهو الأمر الذي يعتبره مورينيو أمراً في غاية الصعوبة، ويقول: "سيقاتل نورويتش من أجل البقاء". وتابع: "يتعين علينا الفوز على نورويتش وكارديف سيتي في آخر مباراتين، وهذا الأمر لن يكون سهلاً".