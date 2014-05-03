اليونايتد يخسر من سندرلاند وكارديف وفولام إلى الظلام

خسر فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي على ملعبه أولد ترافورد من أمام مضيفه سندرلاند صفر – 1 سجله سباستيان لارسون عند الدقيقة الـ29 فيما فاز مانشستر سيتي على إيفرتون 3-2 ضمن الجولة الـ37 من مسابقة البريمرليغ.

ورغم دخول رايان جيجز مدرب يونايتد بتشكيلة مكونة من أبرز نجوم الفريق على غرار الإسباني خوان ماتا والبرتغالي ناني وخارطة مدافعين أساسيين، إلا أن الشياطين الحمر افتقدوا تماما للملهم واين روني وزميله القابع في دكة الاحتياط فان بيرسي.

ولعب سندرلاند على المرتدات بقيادة مدربه جوستافو بويت الذي كسب المباراة بفضل انضباط لاعبي الفريق تكتييكا. ورفع الضيوف رصيدهم النقطي إلى 35 نقطة في المركز 17 وتجمد يونايتد عند 60 نقطة كسابع الترتيب وسط خيبة كبيرة بانتهاء موسم ضائع.



وفي نفس المرحلة ضمن وست هام يونايتد بقاءه بفوزه الثمين والمستحق على جاره توتنهام 2-صفر اليوم السبت على ملعب "بولين غراوند" في الدربي اللندني وحسم وست هام نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله لهدفين، وكانت نقطة التحول طرد قلب دفاع توتنهام الفرنسي المغربي الأصل يونس قابول في الدقيقة 25 بسبب خطأ ضد ستيوارت داونينغ، حيث افتتح وست هام التسجيل بعدها بدقيقتين إثر ركلة ركنية ارتقى لها اندي كارول برأسه وارتطمت برأس لاعب توتنهام هاري كين وعانقت الشباك (27).

وأضاف داونينغ الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة (44). وحاول توتنهام تدارك الموقف في الشوط الثاني، لكن دون جدوى، ليمنى بخسارته الأولى في مبارياته الخمس الأخيرة، وتحديدا منذ سقوطه أمام مضيفه ليفربول صفر-4.

وارتقى وست هام يونايتد إلى المركز الثاني عشر برصيد 40 نقطة، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 66 نقطة في المركز السادس، وصعبت مهمته في حجز البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى مسابقة الدوري الاوروبي حيث تفصله 6 نقاط عن مطارده المباشر عليها مانشستر يونايتد، الذي يلعب مع ضيفه سندرلاند لاحقا ويملك مباراة مؤجلة أمام هال سيتي سيخوضها الثلاثاء المقبل.

من جانبه هبط ناديي كارديف سيتي وفولهام من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت بعد هزيمتيهما أمام نيوكاسل يونايتد وستوك سيتي على الترتيب. وبعد فوز سندرلاند على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد وهزيمة كارديف بثلاثية امام مضيفه نيوكاسل هبط النادي الويلزي الى الدرجة الثانية سريعا بعدما امضى اول مواسمه في دوري الاضواء منذ 1962,

وتستكمل المرحلة غدا الأحد بمباريات ارسنال مع وست بروميتش، وتشلسي مع نوريتش سيتي، على أن تختتم بعد غد الاثنين بلقاء كريستال بالاس مع ليفربول.