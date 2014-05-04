الأهلاويون لبيريرا: ادفع الشرط الجزائي وارحل

يشوب شيء من الغموض مستقبل العلاقة بين إدارة النادي الأهلي والمدرب البرتغالي فيتور بيريرا, مدرب الفريق الأول، بعد مداولات ونقاشات من الجانبين عقب خسارة الفريق الأخضر نهائي كأس الملك الخميس الماضي.

وتوجهت "العربية.نت", بالسؤال إلى مصدر مسؤول في النادي – رغب عدم ذكر اسمه - فأسر بأن هناك اجتماعات متوالية جمعت الطرفين لم ينتج عنها قرار واضح. وتابع: الإدارة طلبت قرار المدرب بوضوح بعد أن لمست منه بعض التململ في الفترة الأخيرة. وتبعاً للمصدر ذاته, فقد طلبت الإدارة من المدرب دفع الشرط الجزائي والمغادرة إن رغب أو تمضية إجازته والعودة لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وأكد المصدر ذاته لـ"العربية.نت" أن اليومين المقبلين سيعلن فيهما مستقبل العلاقة المهنية بين الطرفين، خصوصا بعد اهتزازها إثر خسارة الفريق الأخضر أمام الشباب في نهائي كأس الملك، فيما لم يحدد البرتغالي بعد أي شيء عن برامجه في الموسم المقبل.

وتعاقد الأهلي مع فيتور بيريرا قادما من بوروتو البرتغالي الصيف الماضي, وقاد الأخضر الجداوي إلى وصافة بطولة الكأس، والمرتبة الثالثة في الدوري، وتراوحت ردود الفعل الجماهيرية والإعلامية تجاه عمله بين رافض ومؤيد في المدرج الأخضر.

اشتهر بيريرا المولود في الـ26 من شهر يوليو عام 1968، إبان تدريبه لفريق بورتو البرتغالي عام 2011 وحقق معه بطولة السوبر والدوري وأوصل الفريق إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، فيما بدأ مشواره المهني مع نادي سانيونيسي (درجة ثالثة) عام 2004 ثم انتقل إلى الفئات السنية بنادي بورتو عام 2008.