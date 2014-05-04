الصحافة الإسبانية: رحيل مارتينو عن برشلونة خلال أيام

يحيط الخطر بمستقبل جيراردو مارتينو، مدرب فريق برشلونة الإسباني، بعد تعادل الفريق أمام خيتافي 2-2 ضمن الجولة الـ36 من دوري الليغا وسط تأكيد صحيفة "ماركا" الإسبانية برحيل المدرب الأرجنتيني خلال الأيام المقبلة.

وتبقى للفريق الكتالوني جولتان يواجه من خلالهما فريقي إلتش وأتليتكو مدريد الذي يتصدر مسابقة الدوري بـ88 نقطة مع مباراة مؤجلة، فيما يملك برشلونة 85 نقطة ويحتل الوصافة، وتخشى جماهير الأخير الخروج بلا لقب كبير للمرة الأولى منذ موسم 2007-2008.

وزاد أندوني زوبيزاريتا، المدير الرياضي لبرشلونة والمسؤول عن التخطيط للفريق الأول، من تكهنات رحيل مارتينو، حيث أكد أنه سيجلس مع مارتينو نهاية الموسم للتباحث حول التغييرات المنتظرة، فيما أحجم عن تأكيد بقاء مارتينو في منصبه.

وقال زوبيزاريتا في مقابلة مع قناة "كنال بلوس" التلفزيونية: "تاتا هو مدربنا، وحين نلتقي ونتحدث سنتخذ قرارات وسنعلنها". وأضاف: "لا نتوقف عن التخطيط، موسمنا سينتهي بمواجهة أتليتكو، وبعد ذلك ستحدث أشياء ستحدد شكل الموسم التالي".

من جانبه، اعتبر مارتينو نفسه مسؤولا عن عثرات برشلونة هذا الموسم، وقال في المؤتمر الصحافي الذي أعقب مباراة خيتافي: "أحيانا تطلب فرصة ثانية حين تشعر بأنك مؤهل للحصول عليها". وأكمل المدرب البالغ من العمر 53 عاما: "هناك أوقات تشعر فيها بأنك لا تستحق فرصة. سأرى ما الذي يدور في رأسي. خضنا لتونا مباراة، سيأتي وقت للحديث عما أفكر فيه".

وأقر مارتينو بأن الفريق لم ينجح طيلة الموسم في الوصول للمستوى الذي أهله لنيل ألقاب عديدة خلال المواسم الأربعة تحت قيادة بيب غوارديولا. وقال: "لم نتمكن من الفوز بأي لقب، لأننا لم نستطع في أي وقت الوصول للمستوى المميز لبرشلونة في الموسم الذي قدت خلالها الفريق كنا بعيدين عن ذلك المستوى.