المحترفون تخاطب الأندية السعودية من أجل رخصة الآسيوية

خاطبت إدارة تراخيص الأندية في رابطة دوري المحترفين السعودي أندية دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين وذلك لإشعارها ببدء موعد الدخول في نظام تراخيص الأندية للموسم الرياضي 2014.

ويعتبر ذلك شرطاً أساسياً للمشاركة في البطولات الأسيوية كما تضمن خطاب إدارة التراخيص للأندية تحديد موعد زيارة إدارة التراخيص للأندية الراغبة في دخول النظام لشرح النظام وما أستجد فيه من متطلبات لهذا الموسم.

وقد تلقت إدارة التراخيص خطابات من كل من أندية الهلال والشباب والفتح أبدت من خلالها رغبتها بطلب زيارة إدارة التراخيص لها , على أن تبدء هذه الزيارات إعتباراً من اليوم الأحد الموافق 4- 5- 2014 م .

من جانبه أكد فيصل القحطاني مدير إدارة التراخيص في رابطة دوري المحترفين السعودي بأن كلاً من أندية الهلال والنصر والشباب والأهلي والاتحاد والفتح وهجر والفيصلي) سبق وأن أشعرت الرابطة برغبتها في الدخول في نظام التراخيص لهذا الموسم.

