ميلان يفوز على الإنتر برأسية هولندية

حسمت رأسية الهولندي نايجل دي يونغ، لاعب وسط ميلان الإيطالي، مباراة فريقه أمام إنتر ميلان الذي خسر المباراة صفر – 1 يوم الأحد ضمن الجولة الـ36 من مسابقة الكالشيو وسط حلم كبير لرجال مدرب الإنتر والتر ماتزاري بالوصول إلى المراكز الأوروبية المؤهلة.

ودخل الفريق الأحمر بقيادة المدرب سيدروف أجواء المباراة بشكل جيد، ووسط تشكيلة متوازنة يتقدمها المهاجم الأسمر ماريو بالوتيلي الذي أهدر فرص محققة سجل دي يونغ هدفا عند الدقيقة 65، ورفع بذلك ميلان رصيده لـ54 نقطة محتلا المركز العاشر فيما توقف الإنتر عند المركز الخامس بـ75 نقطة.



من جانبه ضمن يوفنتوس لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بعد هزيمة روما صاحب المركز الثاني 4-1 أمام مضيفه كاتانيا المهدد بالهبوط.

وخسر روما للمرة الأولى بعد تسعة انتصارات متتالية في الدوري، ليظل الفارق مع يوفنتوس ثماني نقاط، مع تبقي مباراتين فقط للفريق في المسابقة، وضمن يوفنتوس التتويج باللقب للمرة الـ30 في تاريخه قبل استضافة أتلانتا غدا الاثنين.

ويلعب اليوم فريقا إنتر ميلان وإي سي ميلان، فيما تعادل جنوى وبولونيا سلبيا، وتغلب بارما على سامبدوريا 2-صفر، وتمكن تورينو من الفوز على كييفو فيرونا 1-صفر، وآلت مباراة أودنينزي وليفورونو 5-3 لصالح الأول.