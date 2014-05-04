نوريتش يضعف حلم تشيلسي بلقب البريمرليج

أهدر تشيلسي فرصة للصعود الى صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد تعادله سلبيا مع ضيفه نوريتش سيتي اليوم الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.



وتقلصت آمال تشيلسي صاحب المركز الثالث في التتويج باللقب مع تبقي مباراة واحدة للفريق على نهاية الموسم ويملك تشيلسي 79 نقطة مقابل 80 نقطة لكل من مانشستر سيتي المتصدر وليفربول صاحب المركز الثاني.



وأبقى نوريتش على آماله الضعيفة في البقاء في الدوري بعد أن رفع رصيده إلى 33 نقطة مقابل 35 نقطة لسندرلاند منافسه على الهبوط

بعد أن ضمن وست بروميتش البيون البقاء عمليا. ويحتاج نوريتش إلى الفوز على ارسنال في ختام الدوري الأسبوع القادم مع خسارة سندرلاند مباراتيه المتبقيتين. وأضاع تشيلسي فرصتين بعدما تصدى اطار المرمى لكرتين من اندريه شورله وديفيد لويز.



وفي نفس الجولة، حافظ أرسنال ضيفه وست بروميتش البيون في دائرة الخطر، إثر فوزه عليه 1-صفر، اويدين أرسنال بفوزه الرابع على التوالي والثالث والعشرين هذا الموسم إلى الفرنسي أوليفييه جيرو، الذي سجل الهدف في الدقيقة 14 من كرة رأسية قوية إثر ركلة ركنية نفذها الإسباني سانتي كازورلا، رافعا رصيده إلى 16 هدفا حتى الآن.

ورفع أرسنال الذي ستكون الفرصة سانحة أمامه من أجل العودة إلى منصة التتويج للمرة الأولى منذ 2005 حين يخوض نهائي كأس انجلترا في 17 الحالي ضد هال سيتي، رصيده إلى 76 نقطة في المركز الرابع وبفارق نقطتين عن جاره تشلسي الذي سيضمن مركزه الثالث المؤهل مباشرة إلى دوري الأبطال في حال فوزه لاحقا على ضيفه نوريتش في مباراة يسعى من خلالها إلى البقاء أيضا "حسابيا" في دائرة الصراع مع مانشستر سيتي وليفربول على اللقب.

في المقابل، مني وست بروميتش بهزيمته العشرين هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز السادس عشر وبفارق 4 نقاط عن نوريتش سيتي الثامن عشر، لكن حظوظه مرتفعة، كونه يملك أيضا مباراة مؤجلة يخوضها الأربعاء أمام سندرلاند، أحد منافسيه.