خميس الزهراني ناصحاً الفريدي: كن شجاعاً ولا تهرب

أوضح خميس الزهراني، لاعب اتحاد جدة والمنتخب السعودي السابق، أنه طلب من اللاعب أحمد الفريدي التحلّي بالشجاعة ومواجهة مشاكله في فريق الاتحاد قبل الانتقال إلى فريق النصر الذي حسم الصفقة مساء السبت بـ25 مليون ريال.

وأشار خميس لـ"العربية.نت" إلى قدوم الفريدي إلى منزله في مدينة الطائف غرب السعودية، قبل يوم واحد من انتقاله إلى بطل الدوري والكأس، وحاول الزهراني إقناع الفريدي بالبقاء في فريق الاتحاد وإظهار الشجاعة لحلّ مشاكله، ولكنه فوجئ بحجز اللاعب تذكرة سفر إلى مدينة الرياض للتوقيع رسمياً في اليوم التالي.

وكشف الزهراني المزيد من تفاصيل لقائه مع الفريدي: "قلت لأحمد ربما أنك تبحث عن مشاكل أخرى خارج الملعب لكي تجد مهرباً من الاتحاد، أنت الوحيد الذي يحدد مدى إمكانية اللعب كأساسي بعد اقتناع المدرب، عليك أن تكون شجاعاً وتواجه مشاكلك والاهتمام بنفسك، هذه كرة قدم".

وعاد ليضيف لاعب الوسط السابق والملقّب بـ"بيكاسو": "لقد جئت متأخراً من أجل حل مشكلة الفريدي مع الاتحاد، كنت مصراً على بقاء أحمد لتميزه فنيا وأخلاقياً، حاولت تقريب وجهات النظر بينه وبين إبراهيم البلوي رئيس نادي الاتحاد، ولكن يبدو أن الرغبة مشتركة بين الاتحاد واللاعب لفضّ العلاقة بينهما، عكس ما نشر في الإعلام".

ويعتقد الزهراني الذي حصل مع الاتحاد على خمس بطولات للدوري السعودي، أن بقاء الفريدي احتياطيا يعد سببا رئيسا لخروجه من مدينة جدة، وأضاف: "قلت لأحمد لا تحمل نفسك فوق طاقتها، لقد تعرض لقطع في مفصل القدم وكان إعداده البدني ضعيفاً للغاية بجانب استقبال جماهيري كبير له، مما زاد الضغوطات عليه".

واقترح خميس الزهراني على الاتحاديين البحث عن مدرب كبير، أو تجديد الثقة في المدرب الحالي خالد القروني، مع جلب أربعة لاعبين أجانب يملكون مستوى جيدا، وتوفير موارد مالية لتجاوز الأزمات المالية التي أضرت كثيراً بالفريق الجداوي.