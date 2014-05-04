كارو يعلن تشكيلة المنتخب السعودي

أعلن لوبيز كارو، المدير الفني للمنتخب السعودي، قائمة لاعبي الفريق الذي يستعد لمعسكر في مدينة خيريز الإسبانية منتصف شهر مايو الجاري.

وقرر جهاز المنتخب الفني خوض مباراتين وديتين أمام منتخبي مولدوفا يوم السبت 24 مايو، وأمام جورجيا يوم الخميس 29 من نفس الشهر، ويعتبر المعسكر إعدادا لمشاركة الصقور الخضر في خليجي 22 شهر نوفمبر المقبل، وكأس أمم آسيا مطلع عام 2015.

وأكد كارو في المؤتمر الصحافي الذي عقده في العاصمة السعودية الرياض، اليوم، أنه وضع خطة قوية لإعداد المنتخب السعودي لبطولتي دورة الخليج وكأس آسيا، وقال: "نحن أمام التزام قادم، كأس الخليج وكل التركيز يجب أن ينصب عليها، هي بطولة ليست سهلة، وتاريخها يشهد على ذلك، إذ حقق الأخضر ثلاث بطولات فيها فقط".

وعاد ليضيف: "جورجيا ومولدوفا معروفتان بمستوى جيد على صعيد أوروبا التي هي الأولى على المستوى التنافسي، وفي بعض الأحيان الاسم لا يكون له صدى، ولكن في الواقع المنتخب الفرنسي خسر أمام جورجيا، والإسباني لم يستطيع تسجيل سوى هدف في مرماهم، وفي المستقبل سنبحث عن مباريات أقوى، ولكل مرحلة نوعيتها من المباريات".

ونفى المدرب الإسباني أن يكون قد طلب من اتحاد القدم إعادة مدرب اللياقة السعودي عبداللطيف الحسيني، وقال: "لم أطلب عبداللطيف الحسيني في العمل مع المنتخب الأول، ولا أعلم من أين جاءت هذه المعلومة".

وضمت القائمة المستدعاة كلا من عبدالله الزوري وياسر الشهراني وسالم الدوسري وناصر الشمراني وسعود كريري من فريق الهلال، ومحمد عيد وعمر هوساوي وإبراهيم غالب ويحيى الشهري ومحمد السهلاوي من فريق النصر، وأسامة هوساوي ومنصور الحربي ومعتز هوساوي ووليد باخشوين وتيسير الجاسم وعلي الزبيدي ومصطفى بصاص من فريق الأهلي، وفواز القرني ومحمد قاسم وفهد المولد ومختار فلاته وعبدالفتاح عسيري من الاتحاد، ووليد عبدالله وحسن معاذ وعبدالملك الخيبري من الشباب، وأحمد الكسار وعبدالعزيز الجبرين من الرائد، وأخيرا فهد الثنيان من التعاون.