فالنسيا وليفانتي يوقفان زحف الريال وأتليتكو

منح فريق فالنسيا الإسباني فريقي برشلونة وأتليتكو مدريد فرصة أخرى للفوز بلقب الليغا بعد التعادل مع ريال مدريد 2-2 ضمن الجولة الـ37 من المسابقة الإسبانية الكبرى ورفع الريال رصيده إلى 83 كثالث الترتيب نقطة وفالنسيا 46 بالمركز الثامن.

وبدأ مدريد المباراة طامعا في الوصافة بيد أن الخفافيش أثبتت علو كعبها مرتين في المباراة التي شهدت أربعة أهداف، وسجل فالنسيا هدفا أولا عبر جيرمي ماثيو (44)، وحاول صاحب الأرض الريال معادلة النتيجة وهو ما تحقق له برأسية راموس بهدف التعادل بعد أن أرسلها رونالدو بشكل رائع (59).

ومن هجمة مفاجأة للضيوف عبر الجزائري سفيان فيغولي الذي مرر كرة ذكية باتجاه دانيال باريخو وسجل الأخير هدفا ثانيا للضيوف (65) ومنذ ذلك الوقت مارس مدريد ضغطا كبيرا على مرمى حارس فالنسيا ديغو ألفيس، ولم يعجز الفريق الأبيض عن إيجاد الحلول حيث سجل كريستيانو رونالدو هدفا رائعا في وقت بدل الضائع من الحصة الثانية وتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.



من جانبه وفي نفس الجولة، فجر ليفانتي مفاجأة كبيرة وضاعف من اشتعال المنافسة على لقب الدوري الإسباني بفوزه الثمين 2 - صفر على ضيفه أتلتيكو مدريد وهي النتيجة التي أنعشت آمال برشلونة في المنافسة على لقب المسابقة وعززت فرص ريال مدريد في استعادة اللقب.

وخاض أتلتيكو المباراة وهو بحاجة فقط للفوز في مباراتين من المباريات الثلاث الباقية له ليتوج باللقب بغض النظر عن نتائج منافسيه برشلونة وريال مدريد ولكنه أهدر فرصة الاقتراب خطوة من إحراز اللقب.

وأصبح الأمل الوحيد أمام أتلتيكو الآن هو الفوز بالمباراتين المقبلتين علما أن المباراة الثانية ستكون أمام منافسه برشلونة وفي عقر داره باستاد "كامب نو".

وتجمد رصيد أتلتيكو عند 88 نقطة في صدارة جدول المسابقة بفارق ثلاث نقاط أمام برشلونة وبفارق ست نقاط أمام الريال صاحب المركز الثالث والذي تتبقى له مباراة مؤجلة بخلاف مباراته اليوم أمام ضيفه بلنسية.

وبهذا يمتلك الريال فرصة ذهبية للفوز باللقب في حالة الفوز في مبارياته الأربع الباقية بما فيها مباراة اليوم وانتهاء مباراة برشلونة وأتلتيكو بالتعادل في حالة عدم سقوط أي منهما في مباريات المرحلة المقبلة.