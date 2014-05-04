ما بين الأمل والألم

لا أدري لماذا تعتقد الجماهير السعودية أن الكرة السعودية بدأت تتطور شيئاً فشيئاً، وقاربت على العودة إلى المستوى الذي كانت عليه سابقاً إبان حقبة ماجد والثنيان ورفاقهم؟

• هل لأننا تأهلنا بشرف إلى بطولة آسيا 2015؟ بعد أن لم يسبق لنا خوض غمار التصفيات لهذه البطولة إلا عام 2007؟

• هل أصبح سقف الطموحات مختلفا عن السابق، حينما كان بقاء أي مدرب في السعودية مرتبطا بتحقيقه كأس آسيا، والآن أصبحت جملة (تقديم المستوى الجيد الذي يعكس تطور الكرة السعودية) هي الطموح؟

• أذكر أننا حققنا كأس آسيا 96 بالإمارات بقيادة المدرب البرتغالي فينجادا، وتمت اقالته بعد البطولة رغم تحقيقه للقب؛ لأنه لم يضع بصمة تشفع ببقائه لفترة أطول.

• وأذكر إقالة الألماني اوتو بفيستر، بعد تأهلنا لكأس العالم 98؛ وذلك لأن تأهلنا كان من عنق الزجاجة.

• وأذكر أننا أقلنا كارلوس البرتو حينما كان مدرباً للمنتخب في كأس العالم 98 بفرنسا؛ لأنه فشل في التأهل للدور الثاني من البطولة.

• كان هذا طموحنا سابقاً، والآن اصبحت المكافأة مضاعفة عندما هزمنا تايلند!

• الأسباب كثيرة في ما يحصل حالياً للكرة السعودية، ولكن هناك أمور (ضبابية) تراها من خلف الجدار العازل الذي وضع ليحجب عنا ما يحصل من تخبط إداري ومالي وفني في الكرة السعودية.

• فعندما تعلم مثلاً أن عقد يحيى الشهري يتجاوز عقد كل من بيدرو لاعب برشلونة وتاعربات لاعب إي سي ميلان الإيطالي، فاعلم أنك في كارثة فنية!

• وعندما تعلم أن مدينة الملك عبدالله الرياضية تم بناؤها في غضون السنة وشهر فقط، وأنه حتى تاريخ كتابة هذه الكلمات لم يتم الانتهاء من تركيب كراسي ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة منذ عامين تقريباً، فاعلم أنك في حقل من ألغام الفساد.

• وعندما شاهدتم أساطير الكرة أمثال غاتوزو وماتيراتزي وكانفارو وسالجادو، في افتتاح ملعب الجوهرة لتلقيهم دعوة رسمية من المنظمين نظير ما قدموه لكرة القدم، وشاهدنا (جوهرتنا) جالساً على الرصيف بنظرات ملؤها القهر، فاعلم أنك تستظل تحت شجرة، جذورها الحقد، وأوراقها التعصب، وسيقانها الجهل، وثمارها (الألم).

• لست متشائما إلى هذه الدرجة، ولكني لا أرى بوادر فرح قد تعيد لنا أمجادا، كنا وقتها أسيادا للقارة في كل شيء.

• هناك شيء ما يلوح في الأفق، ولكنني لا أعلم ما هو، ولكني أجزم لو أن زرقاء اليمامة كانت هنا لتشاهد ما وراء أفقنا لحذرت من وقوع المحظور، فما بين الأمل والألم، نزوة حلم.

‘نقلا عن صحيفة اليوم السعودية