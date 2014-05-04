38 ألف ريال ثمن تذكرة نهائي أبطال أوروبا

بلغت قيمة تذكرة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، أكثر من عشر آلاف دولار أميركي (38 ألف ريال سعودي) وستلعب المباراة في الـ24 من الشهر الجاري على ملعب دا لوز "النور" في لشبونة عاصمة البرتغال.

وطرح موقع "Viagogo" المتخصص في بيع التذاكر، تذاكر من فئات مختلفة لمحبي كرة القدم الأوروبية، ويبدأ سعر التذكرة من1380 دولارا (5 آلاف و200 ريال) ويرتفع بحسب مكان المقعد في الملعب الذي يتسع لـ65 ألف متفرج.

وسبق أن أعلن نادي أتلتيكو رسمياً عزمه بيع تذاكر المباريات يوم الثلاثاء المقبل بأسعار تتراوح بين 70 يورو و280 يورو (1400 ريال). ويتيح الموقع الإلكتروني إمكانية الحصول على تذاكر المباراة وإعادة طرحها مجدداً وبيعها على آخرين، بأسعار متفاوتة وأعلى من المحددة بشكل رسمي.