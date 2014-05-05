الأهلي يعلن رحيل بيريرا لـ"ظروف خاصة"

أعلن نادي أهلي جدة السعودي عن رحيل مدربه البرتغالي فيتور بيريرا عن تدريب الفريق بعد موسم وحيد وإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين التي تستمر حتى نهاية الموسم المقبل، بسبب ظروف خاصة، وذلك طبقاً لما أعلنه الطرفان بمؤتمر صحفي بمقر النادي قبل قليل.

وقال مدرب بورتو السابق بالمؤتمر:" أشكر جميع الأهلاويين الذي ساندوني منذ مجيئي الى هذه البلاد، لقد شعرت بالحفاوة والحب منذ اليوم الأول، لكن ظروفي العائلية تمنعني من الاستمرار مع الفريق لموسم آخر".

إعترف الأمير فهد بن خالد، رئيس النادي الأهلي، انهم حاولوا إقناع المدرب بالبقاء خلال الأيام الماضية، لكن مساعيهم لم تتكلل بالنجاح، ويقول:" لقد خسرنا مدرباً عالمياً، ولو طلب ضعف مبلغ عقده الاحترافي لما ترددت بدفعه، وشخصياً أشعر بأننا خسرنا مدرباً عالمياً وموجهاً رائعاً".

وحضر بيريرا، بطل البرتغال مرتين مع بورتو، الى الأهلي، في الصيف الماضي، ولكنه خرج من كأس ولي العهد في الدور ربع النهائي على يد الفتح، وحصل على المركز الثالث في الدوري، قبل أن يخسر نهائي كأس الملك على يد الشباب مساء الخميس الفائت.

